Toño Centella sobre trámite de divorcio con su esposa: “Está tirándose para atrás”

Toño Centella estuvo en el ojo público tras acusar a su esposa de supuestamente haberle sido infiel con uno de los integrantes de la orquesta Zaperoko.

El cantante de chicha contó todo el drama personal que vivía al programa Magaly TV, la firme. Tras esto, Johana Rodríguez dijo en el mismo espacio que le daría el divorcio a su expareja y que no necesitaba de su dinero para sobrevivir.

Sin embargo, la aún esposa de Toño Centella habría cambiado de parecer, según el artista peruano.

En entrevista con Trome, Antonio Wilder Domínguez Vásquez dijo que Johana Rodríguez ya no le quería dar el divorcio y no sabía las razones.

“La señora miente a cada rato, todo el mundo la escuchó cuando dijo en el programa que quería su tranquilidad, que me firmaba el divorcio al día siguiente, que no me iba a pedir nada a cambio y qué tanto averiguaba si estaba con esa persona (integrante de Zaperoko), si ya todo el mundo lo sabía. Mi abogado trató de comunicarse con ella para ir a un centro de conciliación y le respondió que no, está tirándose para atrás”, comentó Toño Centella al medio local.

“Creo que es interés (el no querer firmar el divorcio) o qué sé yo, porque la verdad la desconozco, fueron doce años en los que tuve una venda en los ojos. Ahora me sale con que su abogado me va a mandar una notificación, de qué y por qué, no sé”, agregó.

A pesar de culminar la relación con su aún esposa, Toño Centella no le cierra las puertas al amor, ya que, según él, jamás le faltó el respeto a Johana Rodríguez.

“No, porque uno merece ser feliz, pese a que yo no me porté mal, siempre cuidé mi matrimonio”, mencionó.

