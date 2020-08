Osvaldo Cattone sobre su teatro en la pandemia: El Gobierno no se acerca a decirme cómo ayudamos

Osvaldo Cattone, reconocido actor y director de teatro, reveló la falta de apoyo por parte del Gobierno a este sector del entretenimiento.

Durante una entrevista con Punto Final, el último domingo, el artista mostró su preocupación porque el estado de emergencia afectó su negocio.

En conversaciones con el programa de Latina, señaló que hasta el momento no ha recibido ayuda de las autoridades estatales, pese a que ellos habían propuesto otorgarles un subsidio económico.

No obstante, Osvaldo Cattone reafirmó que nadie se le acercó para dialogar y darle una solución al caso.

“Tengo 36 empleados que pagar. Nadie del Gobierno se ha acercado a preguntarme cómo ayudamos. ¿Quién lo tiene que pagar? Cattone. Va a llegar un momento que no podré más. Ya no puedo más”, sostuvo el veterano actor.

Así también, contó cómo la llegada de la pandemia ofuscó sus proyectos teatrales. “Cuando llegó la pandemia estábamos por estrenar una obra que se llamaba ‘El rey se muere’”, dijo en diálogos con el reportero de Latina.

En otro momento de la conversación, habló de su situación dentro del rango de población vulnerable. Según cuenta, ha sentido el rechazo por estar en aquella condición.

“Estaba cansado de estar en casa y fui a un restaurante cerca a mi barrio. No me dejaron entrar (...) Me lo tomé a mal porque tenía ganas de comer pescado, pero el en el fondo nos estaban cuidando”, mencionó Cattone.

