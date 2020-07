Kanye West pide disculpas a Kim Kardashian por revelar intimidades de su familia

El reciente candidato presidencial Kanye West se disculpó con su esposa Kim Kardashian, por revelar pasajes privados de su familia durante una de sus jornadas de campaña.

A través de Twitter, el rapero se pronunció por sacar a la luz estas intimidades. Como se recuerda, él protagonizó un mitin en Carolina del Norte el último domingo.

PUEDES VER Kanye West buscó ayuda en hospital para tratar su ansiedad [FOTOS]

Allí rompió en llanto al recordar que su papá quiso interrumpir el embarazo de su madre. Esto le causó problemas emocionales y, como efecto, dijo que pensó en hacer lo mismo cuando su esposa quedó embarazada de su hija.

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”, dijo Kanye West en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER Kanye West critica a Kim Kardashian y Kris Jenner con alarmantes mensajes

Kim Kardashian pidió “compasión” por su esposo

El pasado miércoles 22 julio, la empresaria pidió tener “compasión y empatía” por su marido, en diálogos con medio estadounidenses.

“Él es una persona brillante y complicada -describió-. (...) Aquellos que somos cercanos a Kanye conocemos su corazón y entendemos que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones”, dijo luego de sus declaraciones públicas.

Según el medio TMZ, el rapero se quedó toda esta semana en su rancho de Wyoming, evitando hablar con su esposa y cuatro hijos. No obstante, recibió visitas de amigos como Justin Bieber o Dave Chappelle.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.