Susy Díaz preocupada porque Florcita tuvo síntomas de coronavirus

Susy Díaz vivió difíciles momentos al enterarse de que su única hija, Flor Polo Díaz, tuvo síntomas similares a los que ocasiona la COVID-19 hace unos días. La excongresista se encuentra junto con su pareja Walter Obregón en Huarmey, por lo que permanece lejos de sus familiares.

“El otro día Florcita me asustó porque me dijo mamá me duele la garganta, le dolía el cuerpo. Yo le dije te mando Ivermectina de acá de Huarmey que es más barato. Y así fue”, comentó la popular figura de la farándula.

La exvedette confesó que en su desesperación envió medicinas para su engreída y otros allegados, quienes permanecen en Lima. “Mandé cinco frascos para mi mamá, mis hermanos y mi hija, ella (Florcita) no quería tomar porque decía que era feo, así que le dije que se coma un ajo picadito para que le corte los males. Gracias a Dios ya está mejor y ahora la veo en sus redes sociales”, contó Susy Díaz.

Además, detalló que pese a que desea reunirse pronto con sus familiares, por el momento prefiere mantener la distancia social para prevenir cualquier contagio, ya que atravesaron la cuarentena separados.

“Mi hija me dice mamá cuando nos vemos, pero yo le he dicho que aún hay que mantener la distancia. Yo no puedo ver ni a mi mamá ni a mis hermanos. Extraño salir con ella y mis nietos”, precisó para Karibeña.

