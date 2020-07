Ricardo Morán se conmueve con show de ‘Mon Laferte’ y confiesa: “En el amor yo nunca tuve suerte”

Yo soy: Grandes batallas presentó una infartante escena en la edición del último miércoles cuando se enfrentaron los imitadores de Mon Laferte y Romeo Santos.

El intérprete del ‘Rey de la Bachata’ entonó el tema “Propuesta indecente”, mientras que la artista femenina lucho su permanencia en el programa de Latina con la canción “Antes de ti”.

Al término de ambas presentaciones, los integrantes del jurado llenaron de elogios a los participantes, pero principalmente a ‘Mon Laferte'. Lo que más llamó la atención de dicho segmento fue que Ricardo Morán se atrevió a realizar una confesión sobre su vida sentimental.

“Voy a robarme de Katia Palma una técnica que ella siempre usa... voy a citar una frase, una frase de la canción de Mon Laferte: ‘en el amor yo nunca tuve suerte'”, comentó.

Tras esta revelación, el productor alabó el show que ofreció la joven imitadora en el escenario de Yo soy: Grandes batallas.

“Sin embargo, si tengo la suerte de poder verte en el escenario haciendo lo que has hecho el día de hoy, notable, en personaje, madura, solo he anotado extraordinaria y he dibujado un corazón, es lo único que he podido hacer, felicitaciones, ya adelanté mi voto”, expresó Ricardo Morán.

Al escuchar estas declaraciones, Katia Palma, Johanna San Miguel, Maricarmen Marín y la intérprete de Mon Laferte se mostraron bastante conmovidas.

Ricardo Morán sorprendido por presentación de ‘Demi Lovato’: “Quisiera que mi hija sea así”

Hace unas semanas en Yo soy: Grandes batallas, Ricardo Morán dijo que le gustaría que su hija adquiriera la actitud de la imitadora de Demi Lovato.

“A los hombres se les permite ser un poco más sobrados que a las mujeres en este país. Que tú salgas a barrer con todos, lo agradezco y lo aprecio por el futuro de todas las mujeres que te están viendo, incluyendo a mi hija. Quisiera que mi hija sea así de canchera y conch***. Que nadie te diga nunca creída porque sabes lo que vales”, señaló el productor.

