Ricky Trevitazo sobre conciertos online: “Un celular o una laptop no me transmite nada”

Ricky Trevitaso cree que realizar un show vía online no transmite nada al espectador. Así lo aseguró durante una entrevista con Mónica Cabrejos en un conocido medio radial.

Como se recuerda, la pandemia del coronavirus golpeó fuertemente a la industria del entretenimiento, suspendiendo conciertos, eventos y funciones de teatro. Por tal motivo, muchos artistas tuvieron que buscar soluciones para poder realizar sus shows y generar ingresos económicos ante la crisis sanitaria.

Ricky Trevitazo en contra de los eventos virtuales. Foto: Instagram

Sin embargo, para el cantante estas alternativas no generan la misma impresión que pisar un escenario. Al respecto, calificó a estos aparatos electrónicos como un “robot”.

“Un celular, una laptop o una cámara es un intermediario; un robot que a mí no me transmite nada. Si tengo una persona como público, a esa persona le cantaré y sentiré su vibra y su emoción en vivo”, sostuvo en la conversación con la locutora en Radio Capital.

PUEDES VER Grupo5 ofrecerá primer concierto online desde Monsefú

El cantante Ricky Trevitazo se mostró en contra de este tipo de shows durante la pandemia. Foto: redes sociales

Así también, dijo que si la pandemia dura 10 años, esperará todo ese tiempo para poder subir a un escenario. No obstante, aclaró que no se está retirando de la música, sino que “no cree en los robots”.

“La música es todo. Yo como Ricky tengo que cantar sintiendo la vibra de un ser humano que me está escuchando. Con el debido respeto a mis amigos que hacen shows virtuales, los aplaudo porque son chambeadores, pero yo como Ricky, no quiero hacerlo. No voy a hacer ningún show virtual”, comentó.

“No me siento cómodo, no me siento con el ímpetu suficiente como para cantar detrás de un robot. Yo no puedo hacerlo. Hablo por mí, no hablo de nadie”, reiteró Ricky Trevitazo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.