Karina Rivera se pronuncia y niega acusación de adulterio: “Estoy con una persona separada desde el 2019″

Karina Rivera reafirmó que se encuentra en una relación sentimental legítima y arremetió contra Magaly Medina, quien expuso recientemente que su nuevo compromiso amoroso habría iniciado como una infidelidad.

La conductora de Latina tomó unos minutos de su programa, La ruta del amor, para pronunciarse sobre las acusaciones de adulterio en su contra. Con lágrimas en los ojos denunció que ella y sus hijos han recibido gran cantidad de insultos en redes sociales.

“Estoy en una relación. Lo dije porque estoy feliz en ella, porque no tengo nada que ocultar (...) De ayer a hoy día me han tildado de todo, han escrito en mis redes, en las redes sociales de mis hijos. Los mayores insultos posibles que yo haya podido leer alguna vez”, aseguró.

Karina Rivera también se refirió a las imágenes presentadas en Magaly TV, la firme y arremetió contra las afirmaciones de la figura de ATV.

“Estoy en pareja desde enero de 2020 con una persona que está separada desde febrero del 2019, no en febrero de este año. La información del día de ayer falta a la verdad y la ética”, aseveró.

Finalmente dijo que no volverá a hablar más de su relación sentimental y de las acusaciones de la esposa de Alejandro Rodó: “Yo no hablaré de eso, no tocare más este tema. Soy una mujer que he construido mi vida en base a valores. En este momento me encuentro plena y feliz, y esta sonrisa no me la va a quitar nada”.

Orlando Fundichely se pronuncia tras supuesto adulterio de Karina Rivera

El actor cubano pidió respeto para sus hijas, quienes han sido blanco de insultos a través de redes sociales e incluso aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a su exesposa Karina Rivera.

Orlando Fundichely en Instagram

“Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal (...) A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mi tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre”, indicó Orlando Fundichely en Facebook.

