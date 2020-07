Magdyel Ugaz congeló sus óvulos para convertirse en madre: “Sin presiones, ya no quiero correr más”

Magdyel Ugaz se prepara para ser madre. La actriz y exconductora de televisión dio la bienvenida a sus 36 años con el anuncio de que congeló sus óvulos.

La expresentadora de Mujeres al mando confesó en Instagram que, en un momento de su vida, admitió que cumplir con los estándares de la sociedad “es agotador y mucho más cuando aparecen esas preguntas: ¿cuándo te vas casar ?, ¿cuándo vas tener hijos? Cuidado que se te pasa el tren”

Magdyel Ugaz anuncia que congeló sus óvulos para convertirse en madre. Foto: Instagram

“Aprendí que los tiempos que ponía la sociedad, eran los tiempos que tenía cumplir y si eso no pasaba sentía que fracasaba... Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos ) he decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás”, inicia el extenso mensaje de la popular ‘Teresita’ de Al fondo hay sitio.

Luego de pensarlo bien, Magdyel Ugaz cuenta que un día se hizo la pregunta: “¿Quiero ser mamá?”. Ella se dijo a sí misma que sí quería tener un hijo y planeó cumplirlo, pero a su tiempo.

Magdyel Ugaz anuncia que congeló sus óvulos para convertirse en madre. Foto: Instagram

La actriz se sometió a un tratamiento en una clínica y con la ayuda de su doctor, a quien agradeció por su dedicación y profesionalismo, logró congelar sus óvulos.

“No quiero correr, ya no quiero correr más, hoy en mi presente no lo veo, pero ¿qué podía hacer yo para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones? fue ahí que decidí congelar mis óvulos. Cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo”, escribió Magdyel Ugaz. “¡Ahora sí, bienvenidos 36! Podemos bailar a nuestro propio ritmo”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.