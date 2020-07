Combate primera temporada: el antes y después de los participantes

Después de una apuesta fallida con el programa ‘Dame que te doy’, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller iniciaron un nuevo formato en la televisión peruana: el de los realitys de competencia. Combate empezó el 2011 con una primera temporada que atrapó a los televidentes.

En la primera edición del reality pudimos ver caras nuevas como a unos jóvenes Sheyla Rojas, Micheille Soifer, Milett Figueroa, Israel Dreyfus, Zumba, Angie Arizaga, entre otros. Algunos de sus competidores se encuentran, hasta la fecha, participando en el programa que era la ‘competencia’ de Combate: Esto es Guerra.

Pruebas de habilidad, juegos de fuerza y circuitos complejos eran parte de cada edición de Combate, donde el equipo rojo se enfrentaba al verde. Además, contaban con una reportera cuyo rol fue asignado a la actriz de Mil Oficios, Sandra Arana. Pero ¿quiénes conformaban cada equipo y cómo están ahora? A continuación te contamos más detalles al respecto.

Equipo rojo:

Michael Finseth

El recordado Memo de la serie Mil oficios fue parte de Combate como ‘capitán’ del equipo rojo. A sus 31 años, él mantenía rivalidad frente a cámaras con el ‘Conejo’ Rebosio, quien era el líder del equipo rival. Ahora cuenta con 40 años de edad y se encuentra emprendiendo un negocio de cañitas comestibles. El 2019, Michael reveló que no descarta volver a la televisión.

Michael Finseth (Foto: Captura / Instagram)

Israel Dreyfus

Modelo y surfista, empezó en el mundo del espectáculo realizando desfiles y sesiones fotográficas para marcas locales. En la primera temporada de Combate, se le vinculó con Sheyla Rojas. Posteriormente sostuvieron una relación sentimental de 8 meses. Los dos formarían parte de Esto es Guerra años después. Actualmente y lejos de las cámaras, Israel está enfocado en la venta de ropa y lentes protectores.

Israel Dreyfus (Foto: Captura / Instagram)

Micheille Soifer

Cuando llegó a ‘Combate’ con 21 años, Micheille Soifer se lanzaba como solista y era una de los integrantes que más dio qué hablar durante la competencia, tanto por su desempeño en las pruebas como por su relación con el capitán del equipo verde, Miguel ‘El Conejo’ Rebosio. Micheille actualmente no ha dejado los realitys, ya que se encuentra en Esto es Guerra junto con Angie Arizaga, miembro también de la primera temporada de Combate.

Micheille Soifer (Foto: Captura / Instagram)

Silvana Vásquez

La modelo se presentó como integrante del equipo rojo para “romper con el estereotipo que tienen sobre las misses”, según señaló en el primer programa. Ella representó a Cajarmarca en el Miss Perú Universo al lado de la Miss Amazonas, Karen Schwarz. Hoy en día, Silvana continúa en el mundo de las pasarelas, y se encuentra en redes sociales como Silvana Monier.

Silvana Vásquez (Foto: Captura / Facebook)

Equipo verde:

Miguel ‘El Conejo’ Rebosio

Miguel ‘El Conejo’ Rebosio fue el capitán del equipo verde. En cada programa su liderazgo y su fuerza eran puestos a prueba. Su corazón también fue protagonista, ya que, con Micheille Soifer, vivieron un romance de 10 meses frente a cámaras. Ahora, el ‘Conejo’ se encuentra alejado de la televisión, enfocado en su Academia de Fútbol.

Miguel Rebosio (Foto: Captura / Facebook)

Macs Cayo

Macs Cayo fue uno de los ‘rostros nuevos’ que aparecieron en Combate. El hermano de Stephanie Cayo se coronó como el mejor combatiente en la primera temporada. Actualmente se dedica a su proyecto llamado ‘Macs Mate’.

“Después de haber estado hasta en EEG hubo mucha gente que me apreciaba (…). Me decían ‘El Mudo’ porque no sabía que decir en casi todos los momentos y simplemente no decía nada o me demoraba en responder”, confesó recientemente en su cuenta de Instagram.

Macs Cayo (Foto: Captura / Revista Cosas)

Sheyla Rojas

Sheyla Rojas empezó su participación en televisión en Combate, donde ella se definía como “sexy” y afirmaba que le gustaba “verse bien”. Después de su relación con el combatiente Israel Dreyfus, ‘Shey Shey’ conoció a Antonio Pavón con quien tendría un niño. Después de pasar también por Esto es Guerra, la también influencer se encuentra conduciendo el programa ‘Estás en todas’ al lado de Jaime ‘Choca’ Mandros.

Sheyla Rojas (Foto: Captura / Instagram)

Yiddá Eslava

Yiddá Eslava también fue una de las caras nuevas de ‘Combate’. En un inicio estuvo en el equipo rojo, pero, debido a tensiones internas, ella prefirió cambiarse al ‘verde’. Cabe señalar que la actriz conoció en el programa a su pareja, el exParchís Julian Zucchi con quien formó una familia posteriormente. Ellos son una de las relaciones más estables y populares de la farándula local.

Yiddá Eslava (Foto: Captura / Instagram)

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.