Cazzu descarta contagio por coronavirus y arremete contra quienes difundieron información falsa

Las redes sociales han sido escenario, en las últimas horas, de una fuerte tensión por parte de Cazzu y decenas de internautas. “Fuerza Cazzu” fue la frase que se hizo tendencia en un acto de solidaridad por el supuesto contagio de coronavirus de la cantante argentina.

Luego de que Twitter se plagara de teorías sobre este aparente caso de COVID-19, Julieta Cazzuchelli decidió dar su descargo y contestarle a todas las personas que comenzaron con estas habladurías que la han dejado totalmente consternada.

Cazzu aclara su estado de salud

Horas más tarde de la circulación de comentarios sobre su estado de salud, la intérprete usó su cuenta oficial de Instagram para expresar la verdad de su situación: “Estaba durmiendo y me llama todo el mundo súper asustados y me c*** de susto. A mi mamá le va a dar un infarto, a mi papá dos y a mi abuela cinco, porque a alguien se le ocurrió sacar una noticia diciendo que tengo coronavirus”, indicó.

La joven cuestionó la labor de algunas páginas informativas que confiaron en dicho rumor y aseguraron que estaba infectada con la COVID-19. Por eso, ha decidido que acudirá a la Justicia para exigir una sanción.

“No sé qué les pasa en la cabeza, están aburridos o la cuarentena les está haciendo muy mal. Es muy grave lo que hacen los medios de comunicación, estas revistas, que estarán todas demandadas por difundir noticias que no tienen ni el más mínimo sentido”, expresó.

Cazzu calma a sus fans

Cazzu aprovechó el video publicado en sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores que manifestaron estar preocupados por su salud: “Yo estoy bien, en casa, no tengo COVID-19, no me hice un test. Estoy en mi casa y ni yo me enteré que tenía COVID-19″.

Además, la cantante fue clara en indicar que no ha sido infectada con el nuevo coronavirus. “Por si no quedó claro, no tengo COVID-19, gracias a la bondad de la vida”, aseguró.

La joven se ha visto sumamente afectada porque las informaciones difundidas han ocasionado que sus familiares entren en un estado de preocupación cuando ella se encuentra sana y en perfectas condiciones de salud.

Denuncia a medios de comunicación

En cuanto a las personas que difundieron noticias sobre la supuesta infección de coronavirus, Cazzu anunció que tomará todas las medidas legales correspondientes. “Todos demandados, los que hayan compartido la noticia en los foro, la gente que haya impulsado la noticia. Ya me arruinaron el día”, finalizó.