Caso Mayra Couto: otras actrices que denunciaron ser víctimas de acoso sexual en ambiente laboral

Mayra Couto ha remecido el ambiente del espectáculo al denunciar al actor Andrés Wiese por acoso sexuales cuando realizaban las grabaciones de la serie televisiva Al fondo hay sitio.

Sin embargo, este sería un caso más de una lista de actrices que han denunciado públicamente haber sido víctimas de acosadores sexuales en su ambiente de trabajo.

Clara Seminara

En el mes de mayo del 2019, Clara Seminara denunció por acoso sexual al actor Enrique Espejo “Yuca”. A través de su cuenta oficial de Facebook, la actriz cómica acusó públicamente al comediante de haberla tocado durante las grabaciones del Wasap de JB.

“El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como “Yuca”, abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente.", relató.

“¿En cristiano? Me metió la mano. Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos. No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada.”, mencionó la actriz.

Ante este hecho, aseguró que el productor del mencionado programa Jorge Benavides respaldó al popular ‘Yuca’.

“En ese momento apareció Jorge Benavides y muy ofuscada me quejé con él pero muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: ‘Yuca, pídele disculpas’. La respuesta de este personaje fue: ‘Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas’", contó.

Asimismo, el comediante se pronunció tras dichas acusaciones, y aseguró que lo sucedido de trataba de un ‘juego’.

“Fue un juego, te suplico, Clarita, no sé si estás mal aconsejada, ¿acoso sexual? De qué estamos hablando. Desgraciadamente me propasé, pero le pido que se rectifique. Recapacita. En mi vida le he faltado el respeto a alguien”, sostuvo ‘Yuca’.

Kukuli Morante

En abril del 2019, Kukuli Morante reveló en una entrevista que fue víctima de acoso sexual cuando estaba empezando su carrera artística.

La actriz recordó que a los 21 años conoció a un actor peruano y optó por participar en una obra teatral en la que él también actuaba.

“En cada ensayo de la obra hacía que me siente a su costado. Yo no tenía idea de sus intenciones pero, poco a poco, se iban destapando, hasta que me confesó, grotescamente, que estaba interesado en mí. Lo hizo de una manera bien agresiva, con los ojos desorbitados, de una persona que no es normal”, narró Morante en una entrevista para RPP.

“Un día estaba en el instituto donde estudiaba inglés y él me mandó un mensaje cuando estaba ahí. Apareció hasta en la ventana de mi salón y me dijo que me recogería y me llevaría a mi casa. Yo me asusté y le mandé un mensaje a un amigo que es fisicoculturista, para que viniera a defenderme”, agregó.

Kukuli Morante manifestó que al salir de su centro de estudios, el actor le insistió para llevarla en su carro y tras su negativa, la agredió físicamente.

“Mi amigo apareció cuando ya me estaba jaloneando. Luego me enteré de que lo que había hecho conmigo lo hacía con varias actrices, las acosaba y ninguna lo había denunciado", detalló la actriz.

Ante este lamentable suceso, acudió a una comisaría pasa sentar la denuncia;, sin embargo, la identificación que dio y el número de teléfono eran falsos. No había manera de identificar al agresor.

“No había forma de identificarlo. No habían suficientes pruebas y no pude denunciarlo”, comentó.

“Le advertí a algunas amigas que tuvieran cuidado. Él se enteró y me dijo que no esté hablando y mintiendo. Me amenazó porque las chicas se lo contaron”, adicionó.

Stephanie Orúe

En el 2017, Stephanie Orúe reveló, a través de su cuenta de Facebook, una terrible experiencia que vivió cuando fue asistente de un director de teatro, el cual mencionó su nombre.

“Intentar ponerme la mano ‘suavemente’ en la pierna, mientras los alumnos (que eran casi todos de mi edad) estaban en relajación, fue lo primero que intentó. Hasta que una vez, mientras los alumnos estaban en un ejercicio de confianza, ojos cerrados… sentí algo y sin pensar, reaccioné logrando esquivar su mano: quiso meterme un palmazo mientras yo estaba muy ‘entregada’ a la exploración de los chicos.

Fue tan súbita mi reacción pero contundente que hizo que todos lo sintieran. El maestro se vio evidenciado un poco, pero trató de ‘caletear’ lo ocurrido. Al final de la clase me dijo: “no vuelvas a hacer eso” a lo que yo le respondió “y tú no vuelvas a tocarme”, contó Stephanie Orúe en su cuenta oficial de Facebook.

