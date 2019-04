Kukulí Morante revela que fue víctima de acoso

La actriz Kukulí Morante sorprendió a más de uno al revelar que fue víctima de acoso cuando se encontraba iniciando su carrera en la actuación. Según contó, cuando tenía 21 años conoció a un reconocido actor peruano y decidió participar en una obra teatral al lado de él.

"En cada ensayo de la obra hacía que me siente a su costado. Yo no tenía idea de sus intensiones pero, poco a poco, se iban destapando, hasta que me confesó, grotescamente, que estaba interesado en mí. Lo hizo de una manera bien agresiva, con los ojos desorbitados, de una persona que no es normal", relató en una entrevista para RPP.

La artista, quien interpretó a la famosa 'Gladys' en 'Al fondo hay sitio', contó que a pesar de que se retiró de la puesta en escena, el sujeto continuó siguiéndole los pasos. "Un día estaba en el instituto donde estudiaba inglés y él me mandó un mensaje cuando estaba ahí. Apareció hasta en la ventana de mi salón y me dijo que me recogería y me llevaría a mi casa", indicó.

Además, dijo que tuvo que recurrir a un amigo para que pueda librarla de esta temible situación. "Yo me asusté y le mandé un mensaje a un amigo que es fisicoculturista, para que viniera a defenderme", expresó. "Mi amigo apareció cuando ya me estaba jaloneando. Luego me enteré de que lo que había hecho conmigo lo hacía con varias actrices, las acosaba y ninguna lo había denunciado", señaló.

Kukulí Morante precisó que intento advertir sobre el actor a algunas amigas en el medio; sin embargo, ellas se lo contaron y él la amenazó por ello. "Le advertí a algunas amigas que tuvieran cuidado. Él se enteró y me dijo que no esté hablando y mintiendo. Me amenazó porque las chicas se lo contaron", refirió.

La actriz quiso denunciar a su acosador, pero cuando llegó a la comisaría se dio con la sorpresa de que el hombre le había dado un nombre falso y que el teléfono del que le escribía tampoco era de él.

