Yalitza Aparicio sorprende con confesión: “No doy una con el inglés” [VIDEO]

Yalitza Aparicio ofreció una entrevista en la que comentó acerca de su participación como columnista en el diario The New York Times.

Durante la conversación con Maxine Woodside en el programa radial Todo para la mujer, la actriz mexicana reveló que personal del diario la contactó para pedirle que colaborara con ellos.

Yalitza Aparicio debuta como columnista en el New York Times tras recibir ataques racistas

“Fue una invitación que ellos me hicieron, para hablar sobre la importancia del arte para hacer llegar diferentes mensajes a la sociedad”, señaló la protagonista de Roma, notablemente emocionada.

Yalitza Aparicio explicó luego que escribió su artículo en The New York Times en español porque aún no ha logrado familiarizarse con el inglés. "El artículo lo redacté originalmente en español y posteriormente me lo tradujeron, ya que no doy una con el inglés”, explicó la oaxaqueña, quien acotó que aún no hay planes de una nueva colaboración con el citado medio.

Por otro lado, la artista reveló que los elegantes vestidos que utiliza en importantes eventos le son obsequiados o también prestados por los diseñadores.

Finalmente, Yalitza Aparicio contó que, al igual que muchos artistas, tuvo que hacer un alto a sus proyectos profesionales a raíz de la pandemia del coronavirus.

Yalitza Aparicio sobre el personal de salud: “Ellos son nuestros verdaderos héroes”

Hace unos días, Yalitza Aparicio reapareció en su cuenta de Twitter para elogiar al personal de salud por la labor que vienen desempeñando en la lucha contra el coronavirus.

“Los verdaderos héroes son aquellas personas que ponen su vida al servicio de los demás. Me conmueve ver cuántas mujeres y hombres están salvando vidas en medio de esta pandemia. Ellos son nuestros héroes. Quedémonos en casa para apoyarlos”, escribió la mexicana en su publicación.

Yalitza Aparicio

