Amy Gutiérrez canta ‘Cobarde’ de Yahaira Plascencia y sorprende a conductores [VIDEO]

La cantante Amy Gutiérrez se encontraba detallando lo que será su próximo concierto virtual, cuando una propuesta la sorprendió: cantar el tema Cobarde, originalmente interpretado por Yahaira Plascencia.

Inclusive, le ofrecieron 50 soles para que ella lo cante, pero Gutiérrez no aceptó el dinero. Ofreció hacerlo a acapela a cambio de nada.

“Si te pongo 50 soles y te pido que cantes la canción ‘Cobarde’ de Yahaira Plasencia, ¿la cantas o no la cantas?”, le preguntó Ricardo Rondón como parte de un segmento del programa En boca de todos.

Amy Gutiérrez. Foto: Instagram

“Así no me pagues, igual la canto. A ver si me acuerdo la letra...”, reveló Gutiérrez a Rondón y a Tula Rodríguez, quien se mostró alegre de escuchar la voz de la cantante.

“Qué lindo cantas", se sinceró la conductora, quien además preguntó por las sesiones online que Amy Gutiérrez se encuentra haciendo, debido al aislamiento social que obliga a los artistas a trasladar sus espectáculos mediante plataformas virtuales.

Cabe resaltar que la intérprete de “Cómo se perdona” anteriormente interpretó otro tema de ‘La patrona’ que es como Yahaira Plascencia se autodenominó.

El tema se llama “Y le dije no”.e Gutiérrez la cantó en su versión oficial; hizo los coros.