Final Supervivientes 2020 Gala 15: ¿Quién fue expulsado en la última edición del reality español?

Supervivientes 2020 [RESUMEN] | Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Revisa las tensiones, los dramas y quiénes continúan en el reality más extremo de la televisión española.

El programa de telerrealidad Supervivientes reúne a un grupo de participantes quienes serán abandonados en un región aislada por 74 días. Durante este periodo los concursantes deberán sobrevivir a las condiciones adversas y pruebas propuestas por la producción.

¿Quién fue expulsado de Supervivientes 2020 Gala 15?

La votaciones del público iniciaron en la primera final de Supervivientes gala 15 y decidieron a través del televoto que Albert Barranco no continuaría en la competencia, por lo cual tuvo que abandonar el reality y no llegará al final.

.@albertbarranco_ se convierte en el expulsado de la noche y se queda a las puertas de la gran final https://t.co/0FBgMJbayp #SVFinal1 pic.twitter.com/RVyXWkVKQ7 — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2020

¿Quien fue salvado de Supervivientes 2020 Gala 15?

El público tuvo que elegir arduamente pero ya en redes sociales los seguidores de Supervivientes apostaban por salvar a Jorge, así que a través del televoto salvaron al mencionado concursante quien estará compitiendo en la gran final.

¿Quién está nominado en Supervivientes 2020?

En el momento de las nominaciones, las cosas se pusieron tensas pues ya solo quedaban 4 concursantes. Ya que Ana María no podía ser nominada pues ganó el reto del líder, solo quedaba Rocío, Hugo y Jorge. Estos dos finalmente fueron nominados.

¿Qué nos dejó la Gala 15 de Supervivientes 2020?

Los participantes se hicieron la prueba del COVID-19

Luego de arribar a España, los concursantes cumplieron con el protocolo de seguridad y haciendo uso de mascarillas, procedieron a realizarse el examen de coronavirus para descargar la infección y cumplir la cuarentena en aislamiento. El resultado fue negativo para todos.

Los supervivientes se realizaron un test de detección de Coronavirus y el resultado fue negativo para todoshttps://t.co/0FBgMJbayp #SVFinal1 pic.twitter.com/8T3hjFxSbU — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2020

Hugo, Ana María, Rocío y Jorge se sorprenden al verse al espejo luego de cuatro meses

Los concursantes no se veían al espejo desde que inició el reality, por lo que cuando por fin pudieron hacerlo, quedaron sorprendidos con el drástico cambio físico que tenían. Jorge quedó atónito cuando vio que había perdido más de 17 kilos en Honduras, además, se puso a llorar cuando no se reconoció con barba. Por su parte, Barranco se fijó en que había perdido 10 kilos. Rocío es otra de las que no podía creer su nueva imagen en el espejo, al notar que había perdido 15,6 kilos en la isla. A su turno, Ana María se vio luego de mucho tiempo al espejo con 9,6 kilos menos y quedó impactada al reconocerse por primera vez con el cabello rapado.

Ana María gana el juego del líder

Los participantes del reality de Mediaset se disputaban el último juego de líder. Para esto, debían mantener el equilibro sobre una balanza. Aunque Hugo estaba haciendo un buen trabajo, Ana María fue la que finalmente ganó la competencia. Esto le ha hecho merecedora a un punto extra en la nominación.

Los concursantes se reencuentran con sus seres queridos a través de un vidrio

El momento más emotivo del programa fue cuando los concursantes se reencontraron con sus seres queridos, y no dudaron en emocionarse al verlos y echarse a llorar. Aunque solo podían saludarse a través de un vidrio, los participantes han mostrado su afecto hacia ellos. Es así como Hugo empezó a llorar cuando se reecontró con su hermano Bruno, por otro lado, Elena (quien todavía sigue en cuarentena) se reencontró con Adara y no pudo dejar de saltar de la emoción. A su vez, Rocío volvió a ver a su novio luego de cuatro meses, a quien no dudó en entregarle todo su cariño frente a cámaras. Además, cuando Jorge se reencuentra con dos de sus hijos protagoniza el momento más tierno de la noche, al desmoronarse frente a ellos por lo mucho que los había extrañado.

¿Quiénes continúan en Supervivientes 2020?

Ahora son 4 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Rocío Flores, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

PUEDES VER

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno, Albert Barranco, Ivana Icardi, José Antonio Avilés, Yiya y Elena Rodríguez.

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas