Sheyla Rojas: “No hay nada más ridículo que no admitir que se han operado"

En su reciente edición del programa Estpas en todas, la presentadora Sheyla Rojas se refirió rotundamente contra las personas que no aceptan haberse realizado una cirugía estética.

Además, la popular ‘Shey Shey’ admitió que ha cambiado su aspecto físico con ayuda del quirófano; sin embargo, su corazón sigue siendo el mismo.

“Mira yo que soy la ’70-20-10′ y lo digo a calzón quitado porque no hay nada como la sinceridad y la honestidad... No como otras”, comentó la expareja de Antonio Pavón.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

Por otro lado, aseguró que es más natural que Isabel Acevedo, expareja del cumbiambero Christian Dominguez.

“Soy más fresca y natural que la Chabelita. No hay nada como la honestidad y no hay nada más ridículo que decir '¿yo? Yo no me he hecho nada. Yo solo los dientes y nada más, pero se ven más operadas de pies a cabeza y todavía tienen el descaro de rajar de uno, por favor”, mencionó en su programa.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram.

Magaly Medina y Carlos Cacho critican aspecto de Sheyla Rojas

En un reciente edición del programa Magaly TV, la firme el estilista Carlos Cacho y la ‘Urraca’ se reunieron para conversar sobre la apariencia de la ex chica reality.

Magaly Medina encaró a Carlos Cacho por dudar de su ampay. Foto: Composición.

“Me parece que todo exceso cae en el mal gusto, en la grosería, me parece que en este mundo light ser flaca es ser bonita, entonces yo no sé por qué se siguen poniendo tantas cosas, siguen yendo al grifo tantas veces, que la verdad son unas muñecas inflables", precisó Cacho.

