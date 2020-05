Hailey Baldwin pone fin a los rumores sobre cirugías plásticas: “Nunca he tocado mi rostro”

Hailey Baldwin se mostró bastante incómoda por una serie de publicaciones que insinúan su paso por el quirófano. Ante las acusaciones, la esposa de Justin Bieber dejó un contundente mensaje para todos aquellos que creen que se ha realizado ‘retoques’.

A través de fotografías de redes sociales, usuarios de Instagram sugirieron que la modelo de 23 años había alterado la forma de su rostro a través de un perfilamiento.

“Dejen de usar fotografías editadas. La imagen de la derecha no es como yo luzco (...). Nunca he tocado mi rostro y si se van a sentar a comparar mi imagen a los 13 años, con una a mis 23, al menos usen una foto natural que no esté editada”, indicó Hailey Baldwin con una evidente molestia.

Hailey Baldwin en Instagram

A pesar de su tajante mensaje a sus críticos de Instagram, la artista se mostró a favor de las cirugías plásticas, pero acotó que nunca se haría una.

“Nunca me he inyectado nada en la cara. Me alegra que todas las personas puedan hacer lo que sea que las haga felices y más cómodos con ellos mismos. Personalmente me aterrorizan (las cirugías), ¿y si pasa algo malo?”, agregó.

Justin Bieber dedica romántico mensaje a Hailey Baldwin

El cantante canadiense se inspiró en medio de la cuarentena por coronavirus y le dedicó un tierno mensaje a Hailey Baldwin, su joven esposa.

Justin Bieber en Instagram

“Querida Hailey, mientras me acuesto aquí contigo dormida a mi lado, pienso en cómo pude ser tan bendecido. Tu humildad, felicidad y deseo de superación me vuelve loco. Me siento honrado de ser tu esposo”, escribió Justin Bieber en Instagram.

