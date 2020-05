Artistas peruanos reaccionan al anuncio de extensión de la cuarentena [FOTOS]

Tras el anuncio del alargue del estado de emergencia hasta el 30 de junio, los usuarios hicieron tendencia el nombre de Martín Vizcarra en las redes sociales. Algunos artistas nacionales se pronunciaron por esta nueva medida del Gobierno.

A través de Twitter, Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Germán Loero hicieron su descargo al anuncio de extensión de la cuarentena. Unos cuestionaban ciertas disposiciones, mientras que otros buscaban una ‘lógica’ al decreto de urgencia.

“Habrá mas camas para recibir a los enfermos, pero no hay mejores estrategias para evitar el contagio, presidente”, escribió la popular ‘Charo’ de Al fondo hay sitio.

Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Germán Loero y otros artistas se pronunciaron por el alargue del estado de emergencia hasta el 30 de junio.

Por su parte, Tatiana Astengo se refirió a la reactivación del deporte rey. “No se puede abrir los gimnasios o locales deportivos pero se reactiva el fútbol? ¿Alguien entiende las diferencias?”, publicó la actriz.

PUEDES VER Famosos ayudan a Pold Gastello con colecta para superar estado crítico por COVID-19

Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Germán Loero y otros artistas se pronunciaron por el alargue del estado de emergencia hasta el 30 de junio.

Germán Loero, fiel a su estilo, buscó poner un poco de humor al discurso presidencial. “Que alguien cercano a Vizcarra, y tenga Twitter, le diga por favor que no estamos entendiendo bien”, redactó el actor.

Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Germán Loero y otros artistas se pronunciaron por el alargue del estado de emergencia hasta el 30 de junio.

Artistas cuentan su día a día en cuarentena

Semanas atrás, este diario se comunicó con algunos artistas para que puedan contar cómo es su día a día durante este estado de emergencia. Entre ellos, Tatiana Astengo narró su situación tras la cancelación de eventos de entretenimiento.

“¡Ay! Ya no tengo cómo escapar, no hay distracciones, miro hacia los costados y solo me encuentro con muchos espejos que reflejan a alguien que no conocía del todo. A mí. Ya no tengo excusa, ya no puedo proyectarme en los demás, no están… duele", expresó la actriz.

El anuncio del alargue del estado de emergencia generó muchas opiniones en algunas personalidades nacionales. Foto: Instagram

Por su parte, Mónica Hoyos contó con quién pasa la cuarentena en casa. “Estoy con mi hija, ella hace el colegio online todos los días, las clases se las dan de igual de manera que en el colegio, con lo cual está todo el día ocupada. Yo me levanto, me tomo una buena taza de cafecito, mientras veo las noticias que aquí en Madrid son terribles cada día, por desgracia", comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.