Supervivientes 2020: ¿Ivana Icardi realmente está embarazada de Hugo Sierra?

Durante la última presentación de Supervivientes 2020, una de las noticias más resaltantes era sobre el posible embarazo de Ivana Icardi luego de mantener una relación con Hugo Sierra.

La concursante argentina le manifestó a sus compañeras que no le venía la regla desde hace más de un mes, y eso la tenía muy preocupada, teniendo en cuenta la cercanía que hubo con Hugo.

Todavía nos estamos estamos recuperando de la noche de ayer. #SVGala11 ha tenido de todo. ¡Vaya gala! https://t.co/OptqouwOK3 — Supervivientes (@Supervivientes) May 1, 2020

Otro de los problemas emocionales que ha tenido que llevar Ivana sobre su espalda durante la duodécima gala del reality fue la ruptura que tuvo con la expareja de Adara Molinero.

La ex de Gianmarco Onestini dijo sentirse muy dolida y confusa por lo sucedido con Hugo Sierra. Además, el ganador de GH Revolution se ha mostrado firme en su decisión de no seguir la relación con Ivana Icardi.

No obstante, la concursante pudo salir de las dudas para saber si realmente estaba embarazada.

Ivana Icardi comentó a sus compañeras sobre su posible embarazo

Cuando aún eran pareja, Ivana Icardi y Hugo Sierra tuvieron una cena romántica para celebrar los dos meses de relación. Aquella cita estuvo marcada por la broma que ambos hicieron al comentar sobre la posibilidad de tener un bebé.

Cuando Ivana regresó a la playa de los ‘mortales’, esa broma comenzó a ser un problema real para ella, por lo cual le comentó a sus compañeras lo que le sucedía.

Ivana Icardi comentando que lo venía la regla. Foto: Mediaset.

“No me viene la regla desde hace un mes”, dijo la argentina ante la mirada de Ana María Aldón y Rocío Flores. Ambas trataron de tranquilizar a Ivana y comentaron como fue el desarrollo de sus periodos en durante su participación en Supervivientes.

Jorge Javier Vázquez tranquiliza a Ivana Icardi

Jorge Javier Vázquez le dijo a Ivana que la ayudaría a despejar sus dudas para saber si en realidad estaba embarazada o no. El presentador de Supervivientes 2020 le prometió que le conseguiría un test de embarazo.

“Tenemos que decir que son unos hechos que os suceden a muchas concursantes en la isla por los cambios drásticos que tenéis de alimentación”, mencionó Vázquez a la concursante en un intento de calmarla.

No fue la mejor noche para Hugo e Ivana en @Supervivientes #ElGatoEncerrado analiza paso a paso todo lo que ocurrió: "por lo menos una cosa le salió bien" #Supervivientes2020 https://t.co/EPWbRkOKIB — Telecinco (@telecincoes) May 1, 2020

Ivana Icardi recibe el resultado del test

“Sé que aquí por las condiciones en las que estamos se nos puede ir la regla. Pero era un tema que me preocupaba especialmente porque soy la única que ha mantenido relaciones y quería estar segura”, dijo la concursante del programa de televisión luego de realizarse el test de embarazo

El resultado de la prueba fue negativo y el equipo médico del programa asegura que el retraso de la regla se debe a la pérdida de peso. “Yo tengo 24 años, sinceramente soy una niñata y no me veo preparada todavía para eso. Pero he ido afuera, he visto al doctor y me he hecho el test solo para quedarme tranquila.", sentenció Ivana.

Hugo Sierra e Ivana Icardi se han enfrentado a su noche más dura https://t.co/A3XIdsdGic — Supervivientes (@Supervivientes) May 1, 2020

Por otra parte, Hugo contó como se sentía en medio de estas circunstancias. “Yo en el fondo estaba tranquilo porque sé lo que pasó y sé que no hubo riesgo”, dijo.