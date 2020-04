Pablo Motos anima a ancianos: “No te abandones porque tus nietos no se pueden quedar huérfanos”

Desde que la pandemia del coronavirus se extendió por España, el presentador Pablo Motos ha hecho uso de las cámaras de El Hormiguero para comentar sobre la crisis sanitaria. Esta vez, su mensaje fue dirigido para una de las poblaciones más vulnerables: los ancianos.

“A ver. No sé cómo hacer lo que tengo que hacer hoy. Pero la verdad es que no podía seguir adelante si no lo hago”, dijo el valenciano apenas dio inicio al programa y antes de presentar a los invitados de la noche.

Es así que arrancó la gala contando que personas cercanas le habían comentado que adultos de la tercera edad no estarían pasándola bien durante el confinamiento. “Que se agota, que no se están cuidando lo suficiente, que no hacer ejercicio, incluso que no se ducha y no se visten”, relató Motos.

“Os entiendo, ser mayor es como ser de tercera, tus opiniones ya no se tienen en cuenta y te sientes a veces como un trasto viejo al que hay que aguantar. Y encima ahora, si te contagias, sientes que será el final”, añadió, poniéndose en el lugar de los involucrados.

El televisivo decidió tomarse unos minutos más y explayarse en el tema que, según refirió, es de gran relevancia. “La verdad, aunque suene muy dura, es que nos han puesto a todos cara a cara con la muerte. Y uno no se da cuenta del valor de las cosas hasta que las pierde”, enfatizó.

Además, decidió brindarles un consejo a los adultos mayores, a quienes les dijo: “No te abandones ahora porque tus hijos no se lo van a perdonar en la vida, y tus nietos no se pueden quedar huérfanos de ti”.

Pablo Motos decidió enviar el mensaje de ánimo a los ancianos basándose en una experiencia personal con su madre. (Foto: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España)

PUEDES VER Alexia Rivas aclara que es la nueva novia de Alfonso Merlos y la persona que apareció en el directo

¿Por qué Pablo Motos envío mensaje a ancianos?

El presentador de El Hormiguero decidió enviar tan conmovedor mensaje de ánimo a los ancianos debido a una experiencia personal con su madre antes de que esta falleciera. “La vi que ya se estaba dejando ir y me decía: ‘¿Para qué, Pablo?’ Y le dije: ‘Necesito que te cuides por mí. Yo te necesito para vivir’”, contó.

Motos relató que al darle a su progenitora “una razón para vivir”, cambió radicalmente de actitud a tal punto de llamarle a los pocos días para pedirle un camisón blanco, ya que “quería verse guapa por la noche”.

Pablo Motos contó una historia sobre su madre Amelia. (Foto: Atresmedia)

Luego de contar la historia de su madre, el valenciano culminó ese espacio, pero antes expresó: “Ya sé que eres mayor, que tienes angustia, que estás agotado y que tienes miedo. Eso nos pasa a todos. Pero no te quiebres ahora. Esto va a cambiar”.

“Y creo que, cuando puedas salir a la calle, todo el mundo te va a tratar como un héroe y como un supervivientes. No nos falléis, no os falléis. Nosotros no os vamos a fallar porque os queremos”, finalizó.