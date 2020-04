Juan Carlos Ferrando: su salud empeora al no recibir ayuda durante la cuarentena

Alfredo Caballero Rayter reveló que el hijo del conductor de Trampolín a la fama se encuentra mal de salud tras haber sufrido un accidente casero. A través de sus redes sociales, dio a conocer que Juan Carlos Ferrando no goza de buen estado, debido a que cayó de la cama en que reposa.

Según información de un medio local, el novio del primogénito de Augusto Ferrando reveló en Facebook que llamó a los bomberos para que puedan atenderlo. Sin embargo, no pudo recibir el auxilio debido a las prioridades establecidas por el estado de emergencia.

Su pareja reveló el estado crítico que se encuentra el hijo de Augusto Ferrando al no poder ser atendido debido al estado de emergencia.

“Maldito toque de queda, maldita cuarentena. Me olvidé de pegar una cama al lado de Juan Carlos Ferrando y justo se cae al suelo haciéndose m... literalmente", escribió en el post.

"No voy a hablar mal del Cuerpo de Bomberos de Pacasmayo porque antes han venido a ayudarme. Pero ahora no pueden salir, solo para incendios. Están prohibidos de salir para otra cosa”, agregó.

Posteriormente, Alfredo Caballero relató que tuvo que pedir ayuda a otras personas para que puedan levantar a Juan Carlos Ferrando del suelo. “Tuve que salir a las 3 de la madrugada a buscar a un amigo, luego los bomberos deben haber llamado al serenazgo porque llegaron de inmediato”, sostuvo.

“Cada vez me siento más impotente en medio de esta maldita pandemia para evitar que te contagies y por tanto esfuerzo me he quebrado la espalda y el dolor me mata”, agregó al verse incapacitado de mantener el cuidado especial de Juan Carlos Ferrando.

Cabe señalar que el hijo de Augusto Ferrando viene luchando contra la diabetes desde hace varios años. Su pareja viene actualizando cómo evoluciona su estado de salud a través de Facebook.

Pareja de Juan Carlos Ferrando le dedica emotivo mensaje

“Todo en esta vida es pasajero, somos nosotros y solo nosotros los que nos hacemos el camino más o menos fácil... solo que ya estoy cansado, el gordo ya no se mueve solo”, escribió en una publicación pasada.