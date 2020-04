Maju Mantilla: “Mi esposo respeta mi trabajo”

Maju Mantilla, a diferencia de Alondra García Miró, quien dijo que prioriza su relación sentimental antes que su carrera actoral, aseguró que su esposo respeta su trabajo y no siente celos de las escenas de besos que ella realiza durante las grabaciones.

“Él no es de ver novelas, pero cuando grabé sabía de las escenas que iba hacer. Mi esposo trabaja todo el día y a la hora que dan la novela hace deporte y hace un curso online, pero sí entiende mi trabajo, respeta mucho mi trabajo”, comentó al diario El Popular.

Maju Mantilla. Foto: Instagram

Asimismo, la exreina de belleza pidió que no critiquen ni juzguen el trabajo en la novela Te volveré a encontrar, de la novia de Paolo Guerrero, ya que es una carrera que recién está iniciando.

“No podemos criticar o juzgar sin haber visto el trabajo, hemos visto muy poco, la novela recién tiene una semana de estrenada y creo que más adelante vamos a ver mejores cosas, más escenas”, expresó.

Maju Mantilla Foto: archivo

Por otro lado, Melissa Paredes también dio su opinión sobre la postura de Alondra García Miró, de preferir su relación con Paolo Guerrero.

“Creo que cuando no hay nada bueno que opinar, mejor me quedo callada. No hay por donde defender eso, sinceramente. Prefiero no dar ninguna opinión porque ellos me caen bien. No se puede defender lo indefendible. Muchas mujeres se han sentido tocadas con ese tema y más ahora que buscamos sobresalir, empoderarnos y lograr nuestros sueños que es lo más importante en la vida”, mencionó.