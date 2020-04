Fernando Armas: “No sabemos cuándo podremos hacer un show para el público”

¡De aniversario! Fernando Armas contó que está cumpliendo 30 años de carrera artística desde que se dio a conocer en el programa humorístico Risas y Salsa. El cómico reveló que está dándole un giro a su trabajo con el objetivo de adaptarse a la situación que está atravesando el país por la pandemia del coronavirus.

“Estoy cumpliendo 30 años de darle a mi país muchas risas. Vine a Lima un 20 de abril del año 90 para trabajar en ‘Risas y Salsa’, y me siento muy agradecido con ‘Trampolín a la fama’, Guillermo Guille y todos mis compañeros de elenco”, contó para el diario Trome.

PUEDES VER Artistas reaccionan al anuncio de ministra de Cultura sobre incluirles bono de 380 soles

Fernando Armas

Asimismo, el humorista develó que tenía pensado celebrar su aniversario a lo grande, pues pensaba ofrecer un show. Sin embargo, debido a las medidas que tomó el Gobierno para hacerle frente a la COVID-19, sus planes tuvieron que cancelarse.

“Hoy no puedo ni salir a la esquina. Yo había preparado una celebración a lo grande, pero todos los planes se suspendieron. Es más, ni sabemos cuándo podremos volver a hacer un show para el público”, mencionó.

Finalmente, Fernando Armas explicó que por este estado de emergencia en el que se encuentra el país, se ha visto obligado a realizar shows a través de videollamadas.

“Por ahora ya he tenido dos shows mediante Zoom para cumpleaños y me los han pagado. No es igual que hacer un show presencial, pero me voy adaptando. Estoy viendo propuestas, escuchando y evaluando para poder sobrevivir, pues aún tengo hijos en la universidad”, concluyó el cómico.