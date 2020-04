Reese Witherspoon sobre su arresto en el 2013: “Fue algo vergonzoso y tonto”

Reese Witherspoon colaboró con el podcast de Jameela Jamil y se sinceró sobre diversos temas. Uno de ellos fue su detención junto a su esposo hace siete años.

La actriz se animó a dar detalles acerca de ese vergonzoso episodio en su vida, pues contó cómo la afectó y cuáles fueron las enseñanzas que sacó de esto.

Como se recuerda, la protagonista de Legalmente rubia fue arrestada luego de que le faltara el respeto a la policía por multar a su esposo, quien conducía en estado de ebriedad.

“No saben con quién están tratando”, dijo la artista a la autoridad.

Al día siguiente, tuvo que pedir disculpas por su actitud: “Quiero decir que claramente tomé algunos tragos de más y estoy profundamente avergonzado por las cosas que dije. Tenía miedo por mi esposo, pero eso no es excusa".

El lamentable momento fue recordado en la entrevista y Reese Witherspoon volvió a reconocer que no fue adecuado su comportamiento.

Reese Witherspoon da contundente respuesta a sus detractores

“Fue algo muy vergonzoso y tonto [..] Pero, ¿sabes qué?... resulta que respiro aire y sangro de la misma forma [que los demás]. Tomo decisiones tontas y buenas decisiones. Solo soy un ser humano”, dijo en el podcast.

La actriz explicó que el hecho de ser una persona famosa no la hace especial o diferente a los demás.

“No sé, creo que siempre tuve esta idea de que todos somos iguales, y algunos estamos tratando de descifrar cuáles son nuestros talentos especiales. Mi talento es el poder contar historias, pero no me hace una persona especial. El talento no te hace buena persona, pero los valores que me enseñó mi familia son lo que me hacen una buena persona”, contó.

En otro momento de la plática, Reese Witherspoon confesó que tuvo depresión luego de dar a luz a sus hijos; por eso, estuvo en tratamiento por un tiempo.