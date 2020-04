Melissa Klug responde luego que Jefferson Farfán asegurara estar con Yahaira Plasencia en Rusia

Para muchos, el hecho que Jefferson Farfán confesara a Paolo Guerrero que se encuentra con Yahaira Plasencia en Rusia es la “oficialización” de un supuesto romance entre ambos. Sin embargo, la amiga de Melissa Klug, Evelyn Vela, no cree que esto sea cierto.

Luego de algunas transmisiones en vivo que hicieron los futbolistas en Instagram, Melissa Klug aseguró no estar enterada de lo que sucedió en las conversaciones que tuvieron Paolo y Jefferson: “No lo vi. ¿Qué pasó?”, dijo.

PUEDES VER Melissa Klug confirma que terminó su relación con Ítalo Valcárcel

Cuando un periodista del diario Trome le contó que Jefferson Farfán reveló a Paolo Guerrero que Yahaira Plasencia se encontraba con él en Rusia en medio de la cuarentena por el coronavirus, Melissa Klug decidió ser escueta en su respuesta.

“¿Qué puedo opinar? Te hablo por mí, no por otras personas”, contestó la ‘Blanca de Chucuito’.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán están juntos en Rusia.

Al ver que la empresaria no quería opinar (como lo hizo de forma regular hasta hace un par de meses atrás), el entrevistador le cuenta que la ‘Foquita’ reveló que le gustaría tener dos hijos más, pero, nuevamente, Melissa Klug fue esquiva: “Qué bueno. Un hijo siempre es una bendición y él decide con quién tenerlo”.

Luego, cuando el hombre de prensa entraba al tema de si Jefferson Farfán ‘oficializó’ o no a Yahaira Plasencia tras confirmar que se encontraban juntos en Rusia, entra en escena Evelyn Vela para dar su punto de vista.

Melissa Klug prefirió no hablar sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

“Creo que todo es para generar intriga, pues no me parece que sea una oficialización. No se vio que la lleve del brazo ni nada parecido, simplemente confirmó los rumores que estaban juntos (en Rusia)”.

Pero también comparó cómo fue que Paolo Guerrero presentó a Alondra García Miró como su pareja.

Melissa Klug tuvo dos hijos con Jefferson Farfán.

“Otra cosa es que la presente como Paolo hizo con Alondra, la tenia de la mano y sin roches. Lo más importante es el amor, que siempre triunfe. Le deseo lo mejor a todos”, sentenció la amiga de Melissa Klug.