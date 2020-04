Tatiana Astengo afirma que muertes por coronavirus aumentarán por personas que incumplen cuarentena

Tatiana Astengo se ha mostrado bastante crítica con los peruanos que no respetan las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus, el cual ha infectado a más de 14.000 personas y ocasionado la muerte de 348.

Ante esto, la actriz aseguró que la siguiente semana estas cifras incrementarán mucho más a causa de aquellos que no acatan el aislamiento social obligatorio.

Como ya es habitual, Tatiana Astengo utilizó su cuenta de Twitter para hacer catarsis y dar su particular punto de vista sobre la situación que se vive en el país por la COVID-19.

Tatiana Astengo afirma que habrán más muertes por la COVID-19 por personas que no acatan medidas preventivas.

“La próxima semana verán cómo sube la cifra de infectados y fallecidos”, comienza así la actriz: “[...] porque hoy la gente sale como si nada y luego se lleva el virus a sus casitas. La próxima semana tendrán noticias #QuédateEnCasa”, añadió.

De inmediato, esta polémica publicación causó reacciones diversas entre sus seguidores en la mencionada red social.

Tatiana Astengo ha sido muy crítica con peruanos que no acatan normas de aislamiento durante cuarentena.

“A estas alturas mucha gente ya no tiene con qué vivir y, desesperada, está saliendo por ello. Es morir con el virus o morir de hambre”, “Es decir, que la próxima semana tendremos más personas quejándose de que no los atendieron”, “Ya no veo tantos policías y militares en las calles, ¿será que el Estado los quiere cuidar más a ellos?”, “Creen que el virus ya dio tregua. Lo peor es ver niños por las calles sin mascarillas. Aquí, en Cajamarca, no están aplicando multas, los policías no les dicen nada”, son algunas de las respuestas que recibió Tatiana Astengo en Twitter.

PUEDES VER Tatiana Astengo publica inédita foto junto a Laly Goyzueta en sus inicios artísticos

Días atrás, Tatiana Astengo también habló sobre cómo el coronavirus, el estado de emergencia y sus secuelas afectarán tremendamente a los artistas, sobre todo, tras el anuncio del Gobierno de que las actividades culturales se suspenderán por lo que resta del 2020.

Tatiana Astengo asegura que no habrá trabajo para artistas durante 200.

“Listo, es oficial, sin chamba por lo que queda del año para todos los involucrados en el cine y en el teatro”, comentó la actriz en Twitter.