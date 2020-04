Resistiré México: estrellas se unen para enviar mensaje de aliento por el coronavirus [VIDEO]

View this post on Instagram

#ResistiréMx ya disponible en plataformas: https://strck.mx/2XIIt4T Cada vez que la escuchas, ayudas. Los ingresos se destinarán a la Unidad Temporal COVID-19 que se habilita en el Centro Citibanamex donde será posible coadyuvar a disminuir la eventual saturación en hospitales.