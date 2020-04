Olinda Castañeda tras críticas por vender mascarillas: “Yo no soy la dueña”

Olinda Castañeda recibió duras críticas, el último sábado, al compartir un polémico clip en Instagram donde ofrecía mascarillas KN95 para venderlas al por mayor. Tras esto, la modelo salió al frente para aclarar la situación.

Primero se pronunció en un medio local, alegando que lo hacía por necesidad. "No ven la oportunidad de negocio que una se genera. Yo vivo día a día. Con los eventos o las presentaciones en programas. Entonces, ahora tengo que pensar cómo tener ingresos para seguir y ver por mis hijos”, aseveró.

PUEDES VER Olinda Castañeda vende mascarillas en cuarentena y recibe duras críticas

Olinda Castañeda es duramente criticada por vender mascarillas en cuarentena. Foto: Instagram

Sin embargo, no fue suficiente para poder justificar la razón de esta promoción. A través de sus historias de la mencionada red social, la expareja de Jackson Mora volvió a aclarar el asunto.

“Voy a dar mi mensaje a la nación porque me he dado cuenta que las personas están mal de la cabeza al escribirme, criticarme y juzgarme. Yo lo único que hago es vender las mascarillas que esta empresa importa, y venderlas al por mayor. Yo no soy dueña, no soy la importadora”, precisó la modelo.

Además, sostuvo que dicha empresa estuvo donando este tipo de protección para evitar el contagio del COVID-19. “No necesitan estar diciendo que donan mascarillas porque el que lo hace, lo hace de corazón”, agregó.

Así también, se refirió a las mascarillas que estaba donando Alejandra Baigorria. “Si Alejandra está regalando o fabricando mascarillas de tela está bien, me parece perfecto que lo haga, hay que apoyar a las personas que lo hacen", expresó.

"Lo que yo comenté fue que las mascarillas de tela no te protegen realmente, tienen que ser mascarillas certificadas que tengan su filtro, lo que yo estoy haciendo simplemente es ofreciendo a las personas que necesitan, dándoles un precio real y no sacando provecho de la situación”, dijo en referencia a las comparaciones al tipo de producto que produjo la chica reality.