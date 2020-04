Artistas lejos de los escenarios

Con la industria del entretenimiento local en pausa: las salas de cines y de teatro cerradas, conciertos postergados y programas cancelados, como en el resto del mundo, actores y músicos cumplen con el aislamiento social y desde sus casas, con ayuda del Internet, algunos continúan sus proyectos y otros se comunican con sus seguidores con transmisiones en vivo en Instagram y Facebook.

En general, a pesar de ser una de las industrias que ha padecido desde las primeras restricciones por la emergencia sanitaria (como cancelar los eventos de más de 300 personas), apoyan las medidas dispuestas por el Gobierno para continuar en cuarentena y evitar la expansión del COVID-19 (coronavirus).

Tatiana Astengo. Actriz.

“¡Ay! Ya no tengo cómo escapar, no hay distracciones, miro hacia los costados y solo me encuentro con muchos espejos que reflejan a alguien que no conocía del todo. A mí. Ya no tengo excusa, ya no puedo proyectarme en los demás, no están… duele.

Sí, duele enfrentarse con uno mismo y no tener a alguien para hacerlo responsable, para culparlo de tu miseria, de tu vida. Ahora estoy sola, conmigo misma y mis emociones. Pasan los días y me siento algo ligera, uso ropa cómoda, sin combinar. Me topo con muchas cosas sin usar, excesos que amontonamos.

Mis estructuras se van rompiendo. Un día más, ya no sé qué día es, y ya me importa poco lo que piensen los demás, estoy aún más ligera, relajada. Hoy me sorprendí limpiando hasta los rincones desconocidos de mi casa, pero la inercia me lleva a hacerlo con prisa. Hasta que paré y me pregunté: ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu prisa? Me sentí ridícula, reí y me relajé todavía más.

Puedo ahora sentir mi respiración, al igual que el sonido del mar. ‘Ricooo’. De pronto ‘mi casa’ se transforma en un lugar placentero sin intervención de lo externo, sin resultados. La cuarentena me empuja a sanar mis heridas sin prisa, sin distracciones, a ser finalmente fi el a mí misma, sin espectadores. Claro que tengo miedo, pero ahora lo puedo ver y sentir, dejarlo estar y soltar. ¡Ay! Ya no quiero escapar, me gusto, me caigo bien, y mi imaginación es fantástica”.

Lucho Cáceres. Actor.

“Nada peculiar. Descansando bastante, leyendo mucho. Por ahí, bosquejando ideas, proyectos que alguna vez han estado dormidos, con lápiz y papel, por supuesto, tachando, borrando, rompiendo hojas, así a la antigua.

Viendo muchas películas, Netflix. ‘Algo en que creer’ es una serie que me ha acompañado mucho en estos días. La he dosificado, la he guardado, buenísima, una película de fe, no religiosa, de fe, que no es lo mismo. Luego paso a ver ‘Califato’ y luego la tercera temporada de ‘Ozark’. Eso y completar en pasar más tiempo con mis perros, están felices.

Tomándolo con calma, con paciencia. Sé que hay gente que está en condiciones no tan favorables y creo que eso también te hace sentir un poco privilegiado y tomarlo con calma y paciencia, esperamos que esto se solucione de la mejor manera lo más pronto posible, pero si me preguntan creo que el mundo va a ser distinto antes de la cuarentena y después de la cuarentena.

Creo que también va a traer cosas buenas. He visto unas fotos lindas en Agua Dulce con aves, parece Cancún, hay delfines en Huacho. Lo que estoy haciendo es lo que hago también cuando no hay cuarentena, pero en espacios de tiempo más reducidos. Ahora tengo más tiempo”.

Mónica Hoyos. Presentadora.

“Estoy con mi hija, ella hace el colegio online todos los días, las clases se las dan de igual de manera que en el colegio, con lo cual está todo el día ocupada. Yo me levanto, me tomo una buena taza de cafecito, mientras veo las noticias que aquí en Madrid son terribles cada día, por desgracia. Después me ducho y me pongo un poquito de chapa y pintura, porque entro en directo con varios de programas de Perú y de aquí.

Entre medias de todo esto, preparo la comida, limpio la casa y además yo ya era un poco obsesionada con la limpieza. Terminamos de comer y me pongo a contestar mails, ya hacer todo lo tecnológico me ocupa un montón de tiempo. Me preparo para hacer directos en mis redes, para animar y acompañar sobre todo a las personas que están solas en casa. Y a las 8 salimos a la terraza y aplaudimos unidos, con música y con entusiasmo, es muy bonito, pero con tristeza en el alma, por todas las víctimas. Esta pandemia es una guerra para la cual no estábamos preparados, pero ojalá que siga sacando los mejor de los seres humanos”.

Susan Ochoa. Cantante.

“Paso el día a día con mis tres hermosos hijos. Estamos aconsejándoles también, haciéndoles saber que hay momentos que son más importantes que cualquier otra cosa, más importantes que el dinero: valorar la vida, ayudarnos, respetarnos y no pelear por pequeñas cosas. Por mi calle estamos cumpliendo la cuarentena, yo no salgo, mi esposo trae las cosas a la casa. Me llamó la Policía para hacer una campaña de concientización y grabamos una versión de ‘Ya no más’.

Creo que tengo que respetar y dar el ejemplo, quiero salir de casa cuando todo esté bien, pero para lograr eso tenemos que acatar lo que diga el presidente. Lo más difícil ha sido no seguir con mi trabajo, pero gracias a Dios estamos bien en mi hogar. Creo que me falta todavía mucho tiempo para volver a hacer un concierto, porque si esta pandemia sigue en pie, si no es erradicada, será un peligro para todos. Sé que hemos tenido pérdidas, pero para qué me voy a quejar. Hay que acoplarnos a las normas y ver por los más vulnerables. Estaré con mi público en redes sociales, ya hemos cantado un par de canciones y hemos hablado de esta situación”.