Belinda y Jared Leto conversaron sobre sus pasatiempos en la cuarentena [VIDEO]

La cantante mexicana Belinda tuvo una sorpresiva conversación con el actor estadounidense Jared Leto, en donde conversaron sobre sus pasatiempos mientras se extiende la cuarentena por el coronavirus en sus países.

La comunicación se dio a través de Instagram Live y fue transmitida vía streaming, para alegría de los fans de ambos artistas. Durante su entretenida charla, procuraron enviar mensajes de reflexión a propósito de la crisis sanitaria.

La comunicación entre Belinda y Jared Leto fue transmitida por Instagram. (Fuente: captura)

“Me preocupa lo que veo en redes sociales porque no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio o enseñando nuestras rutinas o comidas, o bailes de Tik Tok. Me parece que no estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. A mí no me da risa, por eso no me conecto tanto a redes sociales, me nutre más leer un libro y pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás", señaló Belinda en un momento de la conversación.

Por su parte, Jared Leto reveló detalles la forma en que lleva su rutina en los últimos días. “Estoy muy bien, tratando de preservar mi mente saludable, haciendo meditación y manteniéndome productivo. Intento entretener a las personas en el mundo, hacerlas reír y darles algo de compañía. Sin duda, siempre hay algo más que puedes hacer si eres un artista, pero creo que debemos hacer cuanto podamos”, confesó.

Asimismo, la cantante de 30 años aseguró estar preocupada, pues dos de las integrantes más importantes de su familia se encuentran lejos.

“Mi mamá no se está sintiendo bien. Ella está en Madrid con mi abuela y últimamente se siente paranoica con todo esto. Además, está asustada porque la edad de mi abuela es muy avanzada, tiene 87 años”, confesó Belinda.