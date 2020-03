Príncipe Carlos supera el coronavirus y culmina su periodo de aislamiento

A pesar que solo pasaron 7 días desde su diagnóstico de coronavirus, el príncipe Carlos fue dado de alta por los médicos y con esto culmina su periodo de aislamiento.

La recuperación del hijo de la reina Isabel fue comunicada por un portavoz de Clarence House, residencia donde convive el sucesor de la corona británica y su esposa Camilla Parker-Bowles.

Según se indicó al portal Us Weekly, el doctor de cabecera del príncipe Carlos revisó su estado de salud y dio el visto bueno para que el padre de Harry continúe con sus actividades de manera regular.

Con 71 años, el príncipe Carlos es portador de coronavirus. (Foto: Difusión)

“Consultamos al especialista y ahora se encuentra fuera de aislamiento”, reportó el vocero de la familia real.

Las indicaciones de las autoridades de salud del Reino Unido señalan que las personas diagnosticadas con el coronavirus deben permanecer en cuarentena por una semana, mientras que familiares y allegados al infectado deben hacerlo por al menos 14 días.

El integrante de la familia real británica permaneció en las lujosas instalaciones del palacio de Birkhall en Escocia y durante su estadía acató todas las medidas de prevención.

¿Alberto de Mónaco contagió de coronavirus al príncipe Carlos?

A pesar que estuvieron juntos durante el mismo evento, días antes de confirmar su contagio de COVID-19, Alberto de Mónaco negó que haya sido el causante del contagio del primogénito de la reina Isabel.

“Sí, estuve en la mesa redonda de su fundación, pero nunca estrechamos manos (...). Me senté en el otro extremo de la mesa, muy lejos de él. Nos saludamos a distancia, así que no creo que me puedan acusar de contagiar al príncipe Carlos", dijo a un programa de radio francés.