Jim Carrey no se afeitará la barba hasta que culmine la cuarentena por coronavirus

Jim Carrey encontró una nueva ocupación en la cual enfocar su atención durante la cuarentena. El comediante anunció en redes sociales que se dejará crecer la barba por el tiempo que dure el aislamiento y que documentará el proceso para entretener a sus fanáticos.

El actor publicó una fotografía con el fin de exponer el actual estado de su vello facial y animó a sus millones de seguidores a seguirlo en este divertido e inusual reto.

“Día 1. Dejaré crecer mi barba hasta que todos volvamos a trabajar. Voy a postear fotografías regularmente, así pueden maravillarse con esta insignificante transformación”, escribió Jim Carrey en Twitter junto a la mencionada instantánea.

Como es usual en el actor de 58 años, no pudo culminar el mensaje sin deleitar a los internautas con un gracioso comentario. “Normalmente trato de mantenerme al filo del entretenimiento. Ahora debo conquistar el lado sin filo. Por favor, únanse”, finalizó.

Ante este gracioso pedido, parte de sus más de 18 millones de seguidores respondieron y anunciaron que lo acompañarían en esta transformación. “Yo también me uno. Tengo 54 años y hasta el momento no pude tener una verdadera barba. Lo intentaré”, “trato hecho, que bueno que me afeité ayer”, fueron algunas de las respuestas.

El artista hizo una actualización y mostró a sus fanáticos el crecimiento de su vello facial durante el tiempo que se ha quedado en casa por el coronavirus.

“Día 3. El crecimiento de mi barba se siente más lenta durante el aislamiento. Ya estoy anhelando la vida que tenía antes que todo el problema empiece”, escribió Jim Carrey.