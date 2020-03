Bad Bunny sugiere reiniciar el 2020 si la pandemia no mejora

La expansión del coronavirus ha provocado que se cancelen diversos eventos donde se convocan grandes grupos de personas, entre ellos los Juegos Olímpicos 2020 que se realizarían en Tokio y que han sido pospuestos para el 2021. Por eso, el cantante Bad Bunny ha hecho una peculiar propuesta para que el evento deportivo no cambie de año.

En su cuenta de Twitter, el cantante urbano propuso que si la situación no mejoraba a causa del COVID-19, era mejor empezar el 2020 nuevamente, pues no aguantaría ver las Olimpiadas en años impares.

“Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar; o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Además, no soportaría ver las Olimpiadas cada cuatro años, en números impares”.

El curioso tweet, que ya tiene 124 000 ′me gusta’, llamó la atención de todos sus seguidores, quienes le hicieron divertidos comentarios.

Bad Bunny

“Entonces relanzas YHLQMDLG, porque no he podido ir al antro a perrear”, “amo que Bad Bunny haya creado el espacio-tiempo”, “se hace lo que tú digas Benito”, se pudo leer entre los comentarios.

Durante el tiempo de cuarentena, el cantante ha publicado qué ha estado haciendo para poder distraerse. En su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió un video donde baila con su enamorada el contagioso tema llamado “La cumbia del coronavirus”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las fotos en el patio de su hogar, pues aparece totalmente desnudo encima de una manta blanca.