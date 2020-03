En boca de todos deja de emitirse para evitar contagio de conductores por coronavirus

En boca de todos, el magazine de América Televisión que conducen Tula Rodríguez, Ricardo Rondón, Carloncho y Maju Mantilla, no se emitió este lunes. En su lugar, el canal decidió poner al aire la telenovela Yo no me llamo Natacha.

¿El motivo? La medida de precaución de aislamiento social obligatorio decretada por el Gobierno, debido al avance del coronavirus en nuestro país. El canal no quiso exponer a sus conductores a un posible contagio del COVID-19.

Este lunes, América Televisión transmitió Yo me llamó Natacha en lugar de En boca de todos.

Según el diario El Popular, los panelistas retornarán a sus labores en vivo cuando termine la cuarentena. Mientras tanto, la producción protagonizada por Maricarmen Marín seguirá transmitiéndose en su reemplazo.

Como se recuerda, el pasado viernes fue la última emisión del programa. Los conductores salieron de las instalaciones de Santa Beatriz y no de Pachacamac, lugar donde usualmente hacen las grabaciones.

El medio también asegura que la decisión de que En boca de todos no salga al aire habría causado malestar en ProTV. Como se recuerda, Esto es guerra también tuvo que dejarse de grabar hasta nuevo aviso.

Maricarmen Marín actuó en "Yo no me llamo Natacha"

Según detallan, el reality que conduce Jasmín Pinedo y Gian Piero Díaz iba a producir el lunes 23 sus programas para toda la semana; sin embargo, por pedido de los directivos, decidieron suspenderlo para no exponer al contagio del COVID-19 a los competidores.

Nutricionista critica a En boca de todos

Hace unos días, el programa de América intentó abordar el tema de la prevención de la pandemia del coronavirus. Para ello, invitaron a una nutricionista a su set para hablar de la alimentación saludable.

Sin embargo, la especialista Milagros Agurto se molestó con los conductores deslizando la idea que estarían torciendo la información.

“Vuelvo a decir. Les voy a pedir y voy a ser clara: sáquenme ese título que dice ‘para combatir el coronavirus’”, dijo la nutricionista con un fastidio debido al título del tema que iban a tocar.