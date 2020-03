Melcochita preocupado por coronavirus y cuarentena: “El tema es recontra serio”

El peruano Pablo Villanueva pide que el aislamiento social no dure más tiempo de lo establecido, ya que no tiene suficiente dinero ahorrado y este problema puede afectar a su familia.

El artista Melcochita aseguró que no la viene pasando nada bien durante esta cuarentena, ya que esta situación podría afectar su situación económica, pues el comediante asegura que es el único que sostiene a su familia.

“Soy jefe de familia y espero esta crisis no dure tanto, sino no sé qué haré porque no tengo tantos ahorros. La Apdayc me dio 1,000 soles y sigo esperando que los directivos de la Soniem se acuerden de mí. Tienen carros del año, edificio y nosotros nada”, exclamó el esposo de Monserrat.

Pablo Villanueva 'Melcochita'. FOTO: Archivo

De la misma manera, Melcochita habló sobre los fallecidos que se han registrado a causa del coronavirus. “El tema es recontra serio, no es para tomarlo a la broma como muchos. Es algo que está sucediendo a nivel mundial y es terrible”, declaró al diario El Popular.

Pablo Villanueva. Fuente: Archivo

Asimismo, comentó cuales son las medidas que está tomando para evitar contagiarse de este virus. “Las más extremas. Solo me quito la mascarilla para ingerir mis alimentos y asearme. Tengo miedo”, exclamó ante el conocido medio local.

Por otro, respondió ante la interrogante que se le consultó si se había realizado la vacuna del neumococo. “No, porque no salgo para nada de mi casa. Ojalá vengan y me vacunen”, dijo el comediante peruano.

Pablo Villanueva. Fuente: Instagram

De esta manera, Pablo Villanueva deja en claro que él al igual que muchos peruanos se encuentra preocupado por todo lo que se viene viviendo en el país.