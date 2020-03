Actriz Grettell Valdez asegura que vive un caos familiar por aislamiento de su hijo Santino

Grettell Valdez, reconocida actriz mexicana, se encuentra viviendo un complicado momento familiar a causa de la expansión del coronavirus. Según contó, el papá de su hijo Santino, Patricio Borghetti, fue diagnosticado con el virus. Ahora teme por la salud del pequeño, que pasa los días aislado en casa de su padre.

La información fue difundida por la mexicana a través de su cuenta de Instagram. Allí, mediante un video, la actriz de Lo que la vida me robó expresó su preocupación y afirmó estar angustiada debido al distanciamiento con su hijo.

Grettell Valdez se ha mostrado públicamente junto a su hijo Santino en varias ocasiones. (Foto: Instagram)

“El martes, mi hijo se fue a casa de su papá y, pues, claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en quince días hasta que pase el peligro”, declaró.

Como se sabe, en México más de 160 personas han dado positivo en la prueba del COVID-19. Por el momento, además, existen cerca de 500 casos sospechosos, mientras el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, continúa viajando por distintas ciudades pese a las circunstancias.

Por ello, no sorprende que la actriz se haya manifestado respecto al temor que siente por su hijo. “Hasta que pase esta situación, él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá, porque hay riesgo de que me pueda contagiar, o a mi marido, o a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos”, dijo Grettell Valdez en su mensaje.

Ante ello, sus seguidores no tardaron en ofrecer respaldo a la artista. “Todo va a estar bien, Grettell bonita, fuerza. Todos ustedes son personas jóvenes, fuertes y sanas. Ya vas a ver que saldrán adelante sin problema”, “Lo siento tanto, hermosa, que tengas que estar separada de tu hijo, me pongo en tu lugar y eso es lo que más me dolería, ¡Te quiero! Tu muñeco va a estar bien”, se lee en los comentarios de su publicación en Instagram.