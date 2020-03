J Balvin lanzará su nuevo disco Colores hoy, jueves 19 de marzo

J Balvin ha sorprendido al revelar el día de lanzamiento de su último disco, pues muchos de sus fanáticos pensaron que por la tensa situación que se vive por el coronavirus, el cantante aplazaría la fecha.

A través de su cuenta de Instagram, el artista anunció que hoy, jueves 19 de marzo, en la tarde, todos podrán conocer su nuevo álbum.

PUEDES VER J Balvin comparte Tik Tok de María Pía Copello y ella desborda emoción

“Hoy sale a las 6 p.m. de Colombia nuestro nuevo álbum COLORES, la única misión de este álbum es dar colores, esperanza, felicidad, porque la música es vida”, escribió.

De esta manera, su disco llega para dar alegría a todos sus seguidores en el mundo que se encuentran en cuarentena y preocupados por la pandemia.

Como se recuerda, el intérprete de “Ginza” dijo en sus redes sociales que no estaba seguro del estreno de su último álbum por la coyuntura que se vivía debido al COVID-19.

“Con todo este caos que está pasando con el coronavirus obviamente me estoy preguntando si sacamos el álbum Colores, o no. Si la gente está con la vibra para escuchar Colores, o no están para escuchar Colores. No sé. Qué opinan, qué dicen, cómo se sienten. ¿Ponemos el álbum, esperamos que pase todo esto o salimos con él?”, dijo el cantante en Instagram.

Además el artista reveló que el disco estará compuesto por 10 temas. Las canciones “Verde” y “Arcoiris” contarán con la colaboración de Sky y el nigeriano Mr. Eazi, respectivamente.

Hace unos días, J Balvin había publicado un adelanto de su canción “Amarillo”, donde se le oye cantar un fragmento de la pieza musical: “No me complico, a mí me gusta pasarla rico”.