Joven encara a reportero de Magaly Medina por pregunta sobre la crisis del coronavirus

Después de declararse pandemia por el coronavirus, el programa Magaly TV, la firme hizo un recorrido por algunas discotecas de Lima durante el último fin de semana, poco antes de que el presidente Martín Vizcarra declare el estado de emergencia en el país.

El primer destino fue San Juan de Lurigancho, en el que visitaron a un conocido local nocturno que solo habilitó el primero piso, para que de esta manera se pongan “al margen de las medidas dictadas” frente a la crisis.

El dueño de la discoteca aseguró que no había dejado entrar a más de 300 personas: ″Estoy respetando el aforo y ahí no más, estoy cortando esto".

De acuerdo con el dueño del local, quien se identificó como Gustavo, el recinto tenía jabón líquido, papel y limpieza con lejía, pero las cámaras del programa de Magaly Medina comprobaron que esto no era verdad.

En tanto, uno de los asistentes a esta discoteca indicó que el local no estaba lleno. “Pero no hay más de 260 personas arriba, hermano, esa es la orden que ha mandado Vizcarra, no hay más. Sube y comprueba, no hay más de 200 personas, todo tranquilo, no están vendiendo ni mucho alcohol, solamente cerveza, no están vendiendo tragos fuertes”.

Además, el ciudadano dejó en claro que no teme contagiarse con el COVID-19, porque según su explicación, él se alimenta bien.

“Yo te hago una pregunta, si la enfermedad ataca, ataca a la gente débil, que no se alimenta, que no come bien. ¡Yo me alimento bien!”.

Frente a esta actitud, Magaly Medina se mostró incómoda y criticó a todas aquellas personas que toman con desidia la crisis que enfrenta el país por el coronavirus.