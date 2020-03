Pareja de Leonard León quiere saber si cumbiambero tiene el coronavirus [VIDEO]

La compañera sentimental de Leonard León comentó que se encuentra preocupada por la situación que vive el padre de su hija, pues hasta el momento desconoce los resultados realizados al cantante.

Olenka Cuba, afirmó que ya se cumplió el tiempo establecido para que los especialistas le den una respuesta precisa, después de haber realizado diversos exámenes a su pareja.

“Me fui a recoger las pruebas de los tres, de Leonard y sus compañeros y no nos han dado. Han pasado más de 24 horas y no ha pasado nada. Él me pide viollamadas se viene el cumpleaños de su hija y eso le preocupa porque está en cuarentena y no puede darle un abrazo”. exclamó muy preocupada ante las cámaras.

Olenka Cuba preocupada por estado de saluda de Leonard León por posible coronavirus.

Por otro lado, la madre de la hija del cumbiambero detalló cómo hace para llevarle los alimentos y evitar el contagio. “Yo le aviso que voy a ir a dejarle la comida. No me ve ni yo lo veo. Le dejo la comida en una mesita y con la misma salgo”, sostuvo Olenka Cuba.

Recordemos que haces unos días, el cantante viajó hasta Italia para cumplir con sus labores en dicho país, pero que se vio obligado a retornar al Perú, tras elevarse el número de infectados por el coronavirus.

EL artista regresó al país presentado tos, fiebre y dolor muscular, al igual que los músicos que lo acompañaron, motivo por el cual fue obligado a realizarse los exámenes correspondientes y descartar o confirmar la pandemia del COVID-19.