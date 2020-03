Ashley Tisdale aprovecha cuarentena para hacer coreografía de High School Musical [VIDEO]

Ashley Tisdale vuelve a ser Sharpay Evans de High School Musical.

La actriz sorprendió a sus seguidores al volver a realizar la coreografía de una de las canciones más conocidas de la película de Disney, durante los días de aislamiento para prevenir el coronavirus.

A través de sus redes sociales, la artista aprovechó para bailar parte del coro de “We’re all in this together” (en español “Estamos juntos en esto”).

High School Musical. Foto: difusión

“Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena intenta esto”, escribió la actriz junto al video en su cuenta de Instagram.

Lejos del look glamuroso de su personaje, Tisdale lucía sin maquillaje, con un moño en su cabello y una polera que combinaba con su pantalón.

Asimismo, con un “¡Esto alegrará un poco su día!”, la también cantante se animó a realizar los pasos dentro de su habitación, lo que desató la nostalgia y los comentarios de agradecimiento por parte de sus seguidores.

Ashley Tisdale en 2019. Foto: difusión

“Nunca pensé necesitar tanto un video hasta hoy”, “muchas gracias por esto”, “mi infancia dice ‘hola’”, “lo mejor de la cuarentena”, “un día de estos hacemos Skype para ensayar”, se pudo apreciar.

Cabe recalcar que han pasado 14 años desde el estreno de High School Musical en el canal de Disney. Desde entonces, algunos de sus protagonistas, como Tisdale, Vanessa Hudgens y Zac Efron, han podido formar una carrera en Hollywood.

Además, es Ashley Tisdale quien, en su rol de cantante, sacó su álbum llamado Symptoms en mayo del año pasado.