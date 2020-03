Bad Bunny presenta a su pareja y deja tristes a fans

Bad Bunny ya no calla nada. El cantante puertorriqueño fue captado en un partido de basket de los Dallas Mavericks y Miami Heat con la que sería su pareja.

Este evento deportivo estuvo lleno de celebridades que, luego del juego, asistieron a la fiesta del ‘Conejo malo’ por la salida de su álbum YHLQMDLG, destacando, ante los flashes de los fotógrafos, la señorita, con quien no dejaba de sonreír.

El nombre de la puertorriqueña es Gabriela Berlingeri, quien se especula conoce al artista desde el 2017. Cabe recordar que el intérprete de “Callaíta” siempre ha mantenido su vida personal lejos de las cámaras.

Bad Bunny con su pareja. Foto: difusión

Por su parte, los fanáticos del cantante se han manifestado en redes sociales ante estas fotografías.

“La verdad me pongo triste cuando un chico famoso (por ejemplo Bad Bunny) tiene novia, como si yo tuviera una probabilidad de siquiera conocerlo”, “Dejen de andar poniendo fotos de la novia de Bad Bunny está guapísima, me duele, entiéndanme” o “Imperdonable que Bad Bunny tenga novia y no sea yo”, se puede leer.

Inclusive, sus seguidores están especulando ante el posible retiro por nueve meses del ‘Conejo malo’.

“Benito por primera vez se deja ver en público con su novia y dice en el disco que en 9 meses saca otro disco y se retira, ¿alguien más se dio cuenta del mensaje?”, “A ver, entonces Bad Bunny tiene una novia y en 9 meses se retira, ¿Bad Bunny va a tener un hijo?”, se comentaba.

