Actrices harán paro por ola de feminicidios en México [VIDEO]

Destacadas actrices mexicanas como Angélica Aragón, Cecilia Suárez y Ariadne Díaz alzaron su voz de protesta por la ola de feminicidios que se vive en el país azteca.

Por tal motivo y según informó el portal El Universal, estas conocidas figuras se unen al paro programado para el 9 de marzo, en medio de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.

Una de las primeras en declarar, según dio a conocer el mencionado medio, fue la destacada Angélica Aragón. La experimentada actriz señaló que está “a favor de los movimientos de liberación de las mujeres”. "No sé si los métodos fueron los que yo hubiera escogido, pero no estamos para ser selectivos”, añadió.

Angélica Aragón condena el feminicidio.

Asimismo, resaltó que la situación que se vive en su país es totalmente “desesperante ante los feminicidios y cada quien está reaccionando como Dios le da a entender y como mejor puede dentro de su entorno y circunstancias”.

Ariadne Díaz, de 33 años, también se une a la causa y recordó las tantas veces que fue víctima de acoso sexual.

“Estudié ballet toda mi vida y no sabes la cantidad de veces que dejé de ponerme unos shorts por saber que en el camino había una construcción y que los que estaban trabajando me iban a gritar de cosas. Te dicen: ‘no seas obsesiva, qué tiene, estás bien guapa, ni modo que no te chiflen’. Eso es acoso y cualquier cosa que te haga sentir incómoda es una forma de acoso”, contó la intérprete a El Universal.

Ariadne Díaz sufrió acosó sexual.

Por su parte, la protagonista de La casa de las flores, Cecilia Suárez, señaló que este paro es importante para que el gobierno mexicano las escuche y hagan algo por los constantes feminicidios.

“Este es un momento clave, un momento que nos presenta la oportunidad para sentarnos, ciudadanía y gobierno, a discutir y formalizar las medidas pertinentes, así como el marco jurídico que la situación de violencia de género que vive el país, realmente merece. Es la oportunidad de comunicar al gobierno que la situación ha cruzado todos los límites”, señaló.

Quien también hizo saber su angustia por esta situación fue Maribel Guardia. La actriz es de Costa Rica, pero vive desde hace muchos años en México y se ha visto afectada por la ola de violencia y ensañamiento que existe en el país contra la mujer.

Maribel recordó el horrendo crimen de la pequeña Fátima, quien fue secuestrada, violada, asesinada y dejada en una bolsa de basura.

“Apoyo totalmente el paro, estoy conmovida e indignada como mujer de la violencia que se ha generado en estos últimos tiempos y Fátima fue como la cereza en el helado. Pero detrás de Fátima hay miles de mujeres violentadas, asesinadas, violadas. Creo que este paro que no tiene ninguna connotación política es solamente la voz de las mujeres unidas pidiendo respeto", subrayó.

Maribel Guardia recordó el asesinato de la pequeña Fátima.

Joy Huerta condena el asesinato de Fátima

A través de su cuenta de Instagram, Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, desató su furia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no velar por la seguridad de las personas más vulnerables de su país.

“Si tan solo México nos viera a todas y cada una como monumentos pues... se acabarían los feminicidios en el país. ¡Justicia para Fátima, justicia para Ingrid, justicia para todas!”, señaló la intérprete.