Amanda Bynes reaparece para hablar de delicado tema de salud [VIDEO]

Amanda Bynes publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores sobre un tema delicado que involucra su salud.

Ella no se siente contenta con el costo de su tratamiento médico en un centro de rehabilitación mental y de drogas, por lo que desea conversar con los jueces por su tutela.

Actualmente, es su mamá quien tiene control sobre ella, debido a la crisis que sufrió años atrás.

Cabe recalcar que esta tutela expira en agosto de este año, mientras que la ex estrella de Nickelodeon continúa con su tratamiento fuera, tras huir del centro en el cual era atendida en diciembre pasado.

“Hoy quiero hablar de un tema controversial. Quiero hablar sobre mi tutela. He estado yendo a un centro de tratamiento que cobra 5200 dólares al mes. No existe razón por la que no pueda ir a un terapista que cubra mi seguro por 5000 dólares menos al mes", comentó Bynes para dar pase a la decisión que realizaría en unos días.

"Por esto he pedido ver al juez la próxima semana con respecto a este tema de la tutela”, manifestó sin dar más detalles.

Amanda Bynes Instagram

La exactriz también agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores “Chicos, muchas gracias por escucharme. Lamento mucho tener que estar lidiando con esto y lamento poner mis problemas en internet, pero a esto ha llegado la vida. Así que muchas gracias por siempre apoyarme. Los amo a todos, adiós. Aprecio su amor y su apoyo. ¡Los amo! ¡Adiós!”, finalizó. A su vez, se pueden observar comentarios de solidaridad y buenos deseos para ella.

Amanda Bynes anuncia compromiso

Amanda Bynes regresó a sus redes sociales con nuevo tinte de cabello, nuevo tatuaje (en una de sus mejillas) y un novio con el cual se compromete. Su nombre es Paul Michael y ambos grabaron en Instagram un video anunciando su compromiso con anillo incluido.

Una fuente dijo a E! Entertainment que ellos se conocieron en rehabilitación y que han estado saliendo por dos o tres meses.

Amanda Bynes Instagram

Asimismo, esta fuente afirmó que los padres de Bynes no aprueban esta relación, debido a que ella se encuentra bajo tutela.