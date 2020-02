Selena Gomez estrena ‘Feel Me’, tema en el que envía poderoso mensaje a su expareja

Selena Gomez lanzó este viernes su reciente trabajo, titulado Feel Me, tema que sus fans esperaban con ansias desde el 2016, pues había mostrado una parte de él en uno de sus conciertos. La canción pertenece al álbum Rare, título de concentra las más íntimas vivencias de la ex chica Disney, según contó en una entrevista para promocionar su regreso a la música.

“En la gira Revival, les presenté una canción de la que no han dejado de hablar desde entonces. Así que ustedes pidieron y yo escuché, hoy Feel Me me está disponible en línea y en vinil en todos lados”, escribió en Instagram la cantautora.

PUEDES VER: Justin Bieber confiesa que ser infiel le costó su relación con Selena Gomez

En Feel Me, Selena Gomez le estaría hablando a una de sus exparejas ya que afloran parte de sus sentimientos. “Nadie te ama como yo te amo, nunca engaño, nunca miento. Nunca pongo a nadie por encima de ti, tengo tu espacio y tiempo”, reza parte del hit.

Selena Gomez estrena nuevo tema Feel Me, que estaría dedicado a su expareja Justin Bieber. Foto: Instagram.

De acuerdo a los comentarios de los seguidores de la artista de 27 años, el estreno también estaría inspirada en la pasada relación tóxica de la exestrella de Disney con el canadiense Justin Bieber.

Parte de la canción tiene el siguiente pasaje: “Cada vez que tus labios toquen otros, quiero que me sientas, quiero que me sientas. Cada vez que bailes con alguien, quiero que me sientas, quiero que me sientas”, lo que denota para los fans, un recuerdo hacia el largo romance con Bieber.