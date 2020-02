Magaly Medina defiende a Rodrigo González de Tilsa Lozano: “No tiene correa, se siente intocable”

La presentadora Magaly Medina no tomó de buena manera la decisión de la exvengadora, quien ha solicitado garantías personales para que Rodrigo González no vuelva a hablar de ella.

La periodista de espectáculos utilizó su programa de televisión para hablar sobre el conflicto legal que se ha visto envuelto su colega 'Peluchín’ no solo con la exmodelo también con otras figuras del canal 2.

“Ella ha solicitado garantías personales para su vida, pero no entiendo. Ni siquiera yo cuando estuvieron acosándome y marcándome gente de mal vivir solicité garantías para mi vida. Solo aumento la seguridad y ya", dijo Medina.

Magaly Medina saca cara por su colega Rodeigo González

“¿Cómo solicitas garantías personales porque Rodrigo González te dice clandestina? ¿en qué medida afecta eso su seguridad personal?”, expresó la famosa conductora.

De la misma manera, la famosa ‘Urraca’ consideró innecesaria la decisión tomada por la ex Play Boy. “¡Qué tremendo! Yo no lo puedo creer. Lo hace porque no tiene la correa necesaria y se siente la intocable la mujercita”, detalló la estrella televisiva.

Asimismo, la periodista le recordó a la modelo el escándalo en cual se vio envuelta por la pastillas que promocionó en su cuenta de Instagram, donde aseguraba que la grasa del cuerpo se iba al derrier.

“Vende unas cosas que ni ella usa porque en su cuerpo no se nota, absolutamente, engaña a la gente. La Aspec la llama a la atención y solicita garantías personales para su vida, el público que te sigue debería pedir garantías porque tus pastillas son un fiasco”, sostuvo la 'Urraca’ de ATV.