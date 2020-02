Caroline Flack: el último mensaje de la conductora antes de suicidarse

Era una de las personalidades más reconocidas del Reino Unido por su gracia y carácter extrovertido. Sin embargo, esa chispa que ostentaba frente a las cámaras, se extinguió el pasado 15 de febrero. Caroline Flack fue hallada muerta en su vivienda de Londres luego de atentar contra su vida. La noticia fue difundida por sus familiares y ahora son ellos los que revelan el último mensaje que la británica escribió a la opinión pública.

La artista que participó en producciones como The X Factor y Love Island, redactó un texto que planeaba compartir a través de Instagram, sin embargo no pudo concretar su plan tras el pedido de su equipo legal y familiares.

Caroline Flack afrontaba un proceso judicial por cargos de agresión contra su pareja, el tenista Lewis Burton. El hecho la tenía muy consternada, pues ella alegaba ser inocente. En el mencionado texto habla sobre cómo se sentía luego de afrontar las acusaciones.

La familia de la presentadora envió al diario británico Eastern Daily Press el escrito, donde menciona que la noche del 12 de diciembre no agredió a su novio, sino que ''fue un accidente'’.

“El 12 de diciembre de 2019 fui arrestada por agredir a mi novio. En sólo 24 horas mi mundo entero y mi futuro se me escaparon de las manos, y todos los muros que había tardado tanto en construir a mi alrededor se derrumbaron. [...] Siempre he asumido la responsabilidad de lo que pasó esa noche. Incluso esa misma noche. Pero la verdad es que fue un accidente", se lee en la carta.

PUEDES VER Príncipe Harry y Caroline Flack terminaron su noviazgo por la presión mediática

"He estado sufriendo varias crisis emocionales desde hace mucho tiempo. Pero no soy una maltratadora. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente”, relató Caroline Flack.

En el extenso mensaje, la exnovia de Harry Styles confesó su necesidad de hablar sobre las consecuencias de este acto.

Caroline Flack y su pareja Lewis Burton

“La razón por la que hablo hoy es porque mi familia no puede soportarlo más. He perdido mi trabajo, Mi casa. La posibilidad de hablar. Y la verdad se ha ido escapando de mis manos y se ha utilizado como entretenimiento. No puedo pasar cada día escondida, mientras me dicen que no diga nada ni hable con nadie", añadió.

¿Cómo murió Caroline Flack?

Padre de Caroline Flack encontró el cuerpo de la presentadora sin vida.

Desde un inicio se habló del suicidio, pero debido al hermetismo de la familia no se pudieron conocer más detalles sobre el fatal suceso. Sin embargo, una reciente investigación difundida por el Daily Mail confirmó que la británica de 40 años se ahorcó dentro de su domicilio.