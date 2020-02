Viña del Mar: el día que Ricardo Arjona “salvó” a miles de chilenos del terremoto de 2010

Ricardo Arjona es uno de los pocos artistas que ha conquistado al complicado público que año tras año se da cita en la Quinta Vergara para el Festival Viña del Mar. Sin embargo, el show del año 2010 quedará en la memoria de muchos, sobre todo en la del guatemalteco.

En aquel entonces, el intérprete de “Señora de las cuatro décadas” se preparaba para dar un show, pero una decisión suya dio un giro diferente a lo que hubiera sido un desastre inminente.

Una decisión de Ricardo Arjona cambió el destino de miles de chilenos.

Resulta que el día del concierto de Ricardo Arjona (27 de febrero de 2010), se produjo un terrible terremoto en Chile.

¿Qué tuvo que ver el cantante en todo esto? El artista, quien el pasado 19 de enero cumplió 56 años, pidió a los organizadores abrir el show, pues no quería acabar muy tarde su espectáculo. En un principio, la solicitud no fue bien recibida por los productores de Viña del Mar, quienes finalmente cedieron.

Este cambio fue de mucha ayuda, pues cuando se desató el sismo (3 y 34 de madrugada), ya no había nadie en la Quinta Vergara.

El curioso detalle fue revelado en el programa “Mucho Gusto” por Soledad Onetto, quien en ese año animó el Festival y decidió recordar la experiencia, relatando la anécdota – que, para muchos, pudo haber sido crucial.

“Hay mucha bromas y memes, pero él presionó mucho a la organización para abrir esa noche el festival, y eso salvó vidas en Chile”, recordó la periodista.

“No era una cuestión menor. Y finalmente Ricardo dice: ‘Si yo no abro, no me presento’”, dijo Onetto. A esto agregó: “La organización cedió, e hizo que subiéramos todos los shows. Y lo que hizo, es que cuando se produce el terremoto, la Quinta estaba vacía”.

El terremoto se desató el 27 de febrero de 2010. Horas antes, Ricardo Arjona brindó un concierto.

Asimismo, Soledad Onetto destacó que gracias a Ricardo Arjona no se desató el caos. “No había público porque ya todos se habían ido. No quedaban shows, ni artistas. Gracias a Dios”, finalizó.

Ricardo Arjona se pronunció sobre el terremoto

A los pocos días de su show en Viña del Mar y del terremoto, Ricardo Arjona fue contactado por el medio chileno La Tercera para que contara su experiencia.

“Ha sido una de las experiencias más tremendas de mi vida. Me había tocado vivir un terremoto en Guatemala, pero nada como esto. Al día siguiente tomamos un auto y fuimos a recorrer la ciudad y me sorprendió todo lo que había soportado, cualquier otra capital latina habría sufrido un desastre", comentó.