Tilsa Lozano demanda a Rodrigo González y pide garantías para su vida

Rodrigo González mostró su indignación por la demanda que le interpuso Tilsa Lozano a raíz de unas declaraciones que el exconductor de Latina hizo en su cuenta de Instagram. La exmodelo lo acusó de acoso, hostigamiento, humillación y difamación en las redes sociales.

El popular ‘Peluchín’ usó su cuenta de Instagram para leer la carta notarial que recibió por parte de la firma de abogados de la ahora pareja de Jackson Mora.

PUEDES VER Tilsa Lozano se pronuncia por moretones en su cuerpo durante viaje con Jackson Mora

“Ha solicitado garantías personales porque desde hace algún tiempo Rodrigo González viene hostigándome, acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social Instagram, hechos que alteran la tranquilidad de mi persona y no solo el desempeño normal de mi vida cotidiana sino también la de mi familia, mis hijos, mis amigos y todas las personas que trabajan conmigo”, se le escucha leer.

Rodrigo González le recordó a Tilsa Lozano que la denunciada debería ser ella por ‘estafar’ a sus seguidores.

Rodrigo González le recordó a Tilsa Lozano que la denunciada debería ser ella por “estafar” a sus seguidores con pastillas para bajar de peso.

“¿En qué la he difamado? Ella no le mintió a la gente para vender productos con información fraudulenta. Ella no ha sido la ‘clandestina’ en la otra relación. Yo soy libre de decir lo que quiero en mi celular. La ridiculez es hilarante”, expresó el exconductor de Latina.

Cabe destacar que Rodrigo González llama ‘clandestina’ a Tilsa Lozano e ‘inversionista’ a la pareja de la exmodelo, Jackson Mora.

PUEDES VER Magaly Medina le responde a Rodrigo González por exponer su costoso regalo

Magaly Medina defiende a Rodrigo González tras denuncia de Tilsa Lozano

Magaly Medina salió en defensa de Rodrigo González al mostrar la carta notarial que Tilsa Lozano le había enviado.

“Intocable se siente Tilsa, (Rodrigo González) le está diciendo la verdad. Ella vende unas cosas que ni siquiera usa, engaña a la gente, la ASPEC le llama la atención”, expresó.

Además, lanzó un mensaje directo a Tilsa Lozano. “El público que te sigue a través de Instagram debería más bien solicitar garantías para su vida porque son un fiasco”, agregó la popular ‘Urraca’