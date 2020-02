Lorena Rojas: la actriz que murió tras una dura batalla contra el cáncer [FOTOS]

View this post on Instagram

Mi hermosa niña, mi cómplice, mi reina, hermana de mi alma... Grita mi corazón para que a donde tu ser este, me escuches. Festejo desde este espacio tu maravilloso existir porque aunque tu presencia física no me acompañe, se que siempre estás cerca, apoyándome en este paso por la vida. Orgullosa y agradecida de haber compartido junto a ti tantos y tantos inolvidables recuerdos que llevo tatuados en la memoria y en el corazón. Gracias y felicidades en tu cumpleaños princesa! Me haces mucha falta y te extrañare el resto de mis días!! Te amo tanto!!! Por aquí todo va bien mi amor!!