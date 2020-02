Verónica Castro afirma que “la fama es una porquería”

La actriz, conductora y cantante mexicana, Verónica Castro, vuelve a remecer al mundo del espectáculo. Esta vez, con sus declaraciones para el programa de Galilea Montijo en las que afirma que la “fama es una porquería” y que el dinero "no le interesa”.

“El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”, reveló la mamá de Cristian Castro al programa ‘Latin us’.

La recordada protagonista de ‘Rosa Salvaje’ decidió retirarse completamente del mundo del espectáculo por sentirse muy abrumada y de vivir con los escándalos que la atormentaban, sobretodo el que se generó por las declaraciones de Yolanda Andrade quien afirmó que entre ambas existió un presunto romance y matrimonio.

La actriz de ‘Los ricos también lloran’ contó como fueron sus primeros 15 años de carrera: "Yo hacía fotonovelas, por ahí de 1966, hacía la promoción de un programa de Manuel ‘El Loco’ Valdés, ‘Operación Ja ja’, mi rostro aparecía en los créditos del programa”, detalló.

Asimismo dio detalles de su primer encuentro con la diva del cine mexicano, María Félix, personaje que marcó su carrera con una cuantas palabras: "Me llevaron a conocer a María y me dice ‘sí, eres muy linda, ojalá lo sepas aprovechar’ y se me quedó, creo que sí le saqué jugo, ahí comenzó todo, pero yo ya venía trabajando desde antes”, afirmó con su característico humor.

Verónica Castro no solo habló de sus inicios también de su último proyecto en televisión, la serie de Netflix ‘La Casa de las Flores’, que marcó su regreso a la pantalla chica, pero también marcó su alejamiento de una manera muy polémica tras señalar a Manolo Caro como el responsable de su no regreso a la segunda temporada.

“No regresé porque él no quiso, yo ya había arreglado todo con la gente de Netflix, pero él tenía ya otra idea, entonces yo le dije ‘las segundas partes nunca han sido buenas’”, destacó en referencia a Manolo Caro, productor del seriado en donde Castro ostentaba el primer crédito”, finalizó.